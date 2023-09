Las noches en Nueva Córdoba: la convivencia con el ruido, la basura y las riñas constantes

En numerables ocasiones, vecinos de Nueva Córdoba y otros barrios aledaños han presentado quejas y denuncias por los ruidos molestos permanentes que se producen a consecuencia de la actividad nocturna en la zona. Específicamente, los que producen aquellos locales de esparcimiento nocturno.

Sobre la calle Dámaso Larrañaga entre Independencia y Buenos Aires, se sitúan una gran cantidad de discotecas. Según explica Pablo, vecino de la zona: “estos lugares, a veces, abren de miércoles a domingo. Es un barrio silencioso, pero vos tenés al frente o al lado un boliche a todo vapor donde la música te explota”.

Aumenta el boleto urbano en Córdoba capital: desde este viernes costará $185

Además, “no podemos descansar. Tengo vecinos de 90 años que hasta las cuatro de la mañana no pueden dormir. Tienen que tomar medicamentos y pastillas para poder hacerlo”, agrega el vecino.

No obstante, el ruido no constituye únicamente el problema principal para estos residentes, sino todo el ambiente que se genera a causa de las discotecas.

En muchas ocasiones, autoridades policiales cercan el perímetro de estas áreas para prevenir accidentes entre peatones y vehículos en movimiento.

"Querés venir con el auto y no podés estacionar ni ingresar a tu cochera. Si llegaste tarde de un evento tenés que esperar media hora hasta que toda la gente salga de los boliches y levante las vayas".

Además de las fiestas, numerosos residentes observan que los jóvenes suelen utilizar las entradas de estos edificios como lugares de encuentro para consumir alcohol antes de entrar a los locales, y lamentablemente, dejan residuos y basura en el área.

Mientras que por las mañanas, los habitantes se encuentran con otro panorama a consecuencia de la actividad nocturna. "A la salida esa gente orina en los edificios, te encontrás con vómitos y otras cosas peores", agrega Pablo.

Por último, "las peleas son casi constantes, cuando salen del boliche siempre hay barras y es todo muy violento, tenés corridas también y los policías no meten mano a menos que haya mucho abuso".

Así "duermen" los vecinos de Larrañaga

Videos de lunes 11/09 toda madrugada hasta 5 AM, cuando vecinos en horas van a trabajar o estudiar.

A esto le llaman "vida digna"? @FabianaGili @gabyguzmanok @MARIAFE54005915 @miguelsiciliano @PasseriniOk @alevigo @JorgeFolloni @LucerRamiro pic.twitter.com/UvY73rqgFr — Basta de Ruido Nueva Cordoba (@BastaNuevaCba) September 13, 2023

“Estos espacios además no cumplen con las ordenanzas. Deben producir cierto nivel de ruido, tener cartelería que te indique la capacidad máxima del local, etc. Pero vos no sabes nada, falta estructura y mecanismos de control”, resalta el residente.

Hace aproximadamente dos años que los vecinos de la zona vienen siguiendo esta problemática, realizando denuncias y reclamos a la municipalidad de diferentes maneras.

"Por el VEDI (Vecino Digital) ingresé 15 reclamos y ninguno fue atendido. Con el consorcio mío y del lado presentamos expedientes a la Municipalidad y no tuvimos soluciones concretas. Iniciamos una mesa de mediación comunitaria vía la Defensoría del Pueblo donde nos llamaron a las dos partes a reunión y la gente de los boliches nunca se presentó", comenta Pablo.

Por esto y a consecuencia de la ineficacia del gobierno local por atender los reclamos, Pablo decidió abrirse una cuenta (@BastaNuevaCba) en la red social X donde sube continuamente videos que los vecinos le comparten.

"La página es mía, la cree porque la muni no nos atiende. Es exponerlos un poco ante la sociedad. Nadie nos escucha, es agobiante y una forma de pedir auxilio porque no tenés respuestas por ningún lado", comenta en vocero.

Vecinos que se van

A pesar de la abundante oferta de alquileres en la zona donde residen, desafortunadamente, debido a su situación actual, los departamentos en esa área no logran encontrar inquilinos ni compradores.

"Hay gente que alquila y a los seis meses se van porque no soportan el ruido. Se nos desvalorizan las propiedades porque estamos al lado de un boliche", destaca Pablo.

Recurso de amparo

Como última medida, los residentes de Nueva Córdoba están investigando la posibilidad de presentar un recurso de amparo.

Concretamente, se solicita una mejora en la insonorización de estos establecimientos, una mayor eficacia en los controles por parte de las autoridades municipales y la realización de estudios para identificar áreas más apropiadas, de la ciudad, donde puedan ser reubicados estos espacios.

“No estoy en contra de los boliches, pero esto no es vida. Tiene que estar en un lugar más adecuado y apto de la ciudad”, finaliza el vocero.