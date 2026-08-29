Las V Jornadas de Gráfica Contemporánea despliegan su mapa federal en Córdoba

La gráfica argentina volverá a encontrar en Córdoba un punto de convergencia y discusión los días 3, 4 y 5 de septiembre en la Facultad de Arte y Diseño (FAD) de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) con las V Jornadas de Gráfica Contemporánea, una cita que retoma un recorrido iniciado hace más de una década y que se consolida como un espacio clave para el intercambio interuniversitario y la experimentación.

Bajo el eje “Ecologías de la imagen gráfica”, la propuesta invita a revisar las transformaciones, materialidades, territorios y modos de producción de las artes impresas. La apertura institucional estará a cargo de Celia Marcó del Pont, Sara Picconi y Betina Polliotto, fundadoras y organizadoras históricas de un evento que nació en las aulas de la Escuela Superior de Bellas Artes (ESBA) Dr. José Figueroa Alcorta y que hoy reúne a creadores e investigadores de instituciones como la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Nacional de las Artes y la Universidad Nacional de La Plata.

Redes públicas y pensamiento crítico

El carácter federal del encuentro es el resultado de un sostenido trabajo de gestión académica y vinculación institucional. En este sentido, Ianina Ipohorski, decana de la Facultad de Arte y Diseño, destaca a Perfil Córdoba la relevancia de la universidad pública como articuladora de estos entramados: “Esta quinta edición pone especialmente en valor el trabajo articulado que hizo posible recuperar y potenciar las Jornadas. Uno de los principales valores es la capacidad de la Universidad pública para generar redes, reunir experiencias diversas y sostener espacios de producción, investigación y reflexión compartida”, afirma.

En esa misma línea, el marco conceptual del evento propone pensar la práctica gráfica más allá del mero procedimiento técnico. Como señalan Betina Polliotto y Nöel Loeschbor —docentes, investigadoras y referentes de la Residencia PUPO—, el proyecto “nació con el propósito de construir un espacio de encuentro, formación e intercambio”, trascendiendo el ámbito específico del taller para vincular la producción con la investigación y la circulación de saberes dentro y fuera de las aulas.

La expectativa en torno a la convocatoria refleja la vigencia del arte impreso. Inés Rozze, secretaria de Extensión de la FAD, prevé una nutrida asistencia de estudiantes, docentes, artistas e investigadores de diversos puntos del país. Además, todas ellas coinciden en subrayar el protagonismo que adquiere el papel como soporte esencial en esta edición, enriquecido por la experiencia del Molino de Papel artesanal de la UPC, que ofrecerá una jornada de puertas abiertas para explorar el proceso de fabricación manual.

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Voces maestras e historiografía de la estampa

En cuanto a la programación académica, ésta contará con la participación de dos figuras del campo artístico nacional. El jueves 3 de septiembre, la artista visual santafesina Matilde Marín ofrecerá la conferencia magistral “Pensando el grabado”, concebida como una reflexión sobre la disciplina en tanto territorio en permanente transformación que anuda materia, técnica, memoria y pensamiento. Además, Marín presentará junto a Natalia Silberleib su libro de artista Objeto de sí mismo.

Por su parte, el viernes 4 de septiembre, la historiadora e investigadora Silvia Dolinko cerrará el bloque de ponencias con la conferencia “Gráfica expandida en el ecosistema del arte contemporáneo”, donde abordará las derivaciones y mutaciones conceptuales de la estampa en las prácticas artísticas actuales.

El programa teórico se completará con la presentación del libro Feliz no cumpleaños del grabado, a cargo de Celia Marcó del Pont, Sara Picconi, Betina Polliotto y Micaela Van Muylem, una publicación que invita a repensar los lenguajes contemporáneos a partir del cruce entre tradición e innovación.

“La memoria de la tinta”: patrimonio y vigencia

Uno de los hitos centrales de esta quinta edición será la inauguración de la exposición “La memoria de la tinta” en la Sala de Exposiciones Ernesto Farina. Organizada en el marco de las conmemoraciones por los 130 años de la ESBA Dr. José Figueroa Alcorta, la muestra despliega capas históricas y diálogos intergeneracionales al reunir piezas pertenecientes a la Colección del Tesoro de la institución junto a donaciones de ediciones anteriores de las Jornadas y estampas producidas en la Residencia PUPO.

Así, en las paredes de la Sala Farina convivirán grabados y dibujos de maestros históricos y referentes contemporáneos como Carlos Alonso, Alfredo Guido, Francisco Vidal, Norberto Cresta, Marlene Hori, Hugo Gerardo Bastos, Roger Mantegani, José Benito, Ernesto Berra, Pablo Canedo, Fernando Allievi, Celia Marcó del Pont, Sara Picconi, Nöel Loeschbor y Betina Polliotto, entre otros.

Talleres, producción colectiva y mercado de artistas

La dimensión práctica de las Jornadas se desplegará en los bloques de la siesta y la tarde. Durante los tres días se dictarán cuatro talleres de formación arancelados —con inscripción previa— sobre grabado menos tóxico, fotopolímeros, monogramas e impresión simultánea de color, a cargo de especialistas como Adrián Del Grosso, Gabriela Rodi, Julio Mroue, Antonella Ricagni, Dini Calderón, Cecilia Guaragna y Marta Arangoa.

En paralelo, los espacios de producción en vivo permitirán el trabajo colectivo con el público. El colectivo “Las Recolectoras” activará la experiencia “Habitar la producción” para la creación de un libro de artista comunitario. Por su parte, “El escuadrón de la gubia” —grupo de grabadoras oriundas de Río Tercero— desarrollará la intervención “Inventario de Fragmentos. Archivo Río Ternica”, trabajando sobre una matriz de gran formato en alusión a las explosiones sufridas por dicha ciudad en 1995.

El cierre de las Jornadas tendrá lugar el sábado 5 de septiembre. Durante la mañana se realizará la presentación de portfolios, un espacio donde 21 artistas visuales de distintas provincias compartirán sus procesos de obra. La jornada concluirá en el Hall Central de la Escuela Figueroa Alcorta, acompañada por la Feria Gráfica de estudiantes y un sector comercial dedicado a la gráfica con stands de insumos especializados, consolidando a Córdoba como una plaza viva para el arte impreso.