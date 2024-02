Laura Rodriguez Machado: “ya estamos trabajando con Milei”

Javier Milei regresó ayer de su viaje por Israel y el Vaticano para comenzar una agenda cargada, la principal acción política será avanzar con el acuerdo con el PRO para profundizar el acuerdo político con la desmembrada fuerza política. Un deseo del ex presidente Macri y el actual mandatario.

Laura Rodríguez Machado aclara que resta “una reunión con autoridades nacionales del PRO para definir su idea y cómo se va a trabajar. Legislativamente ya estamos trabajando juntos. Ahora bien, la otra parte tiene que ver con si el presidente y los líderes del PRO entienden que deberían sumar a referentes técnicos, a la gestión del Ejecutivo. Y esa es la pregunta que se resolverá en las reuniones de esta semana”.

Los cambiemitas cordobeses sostienen que debe existir una reunión entre las autoridades nacionales del partido y Javier Milei para terminar de definir cómo se avanza.

Córdoba se autopercibe víctima

Rodríguez Machado pone el duda el supuesto acompañamiento del gobernador Llaryora a la gestión nacional y pone en el acento en lo que pasará en Córdoba en caso de alguna alianza federal entre libertarios y amarillos.

“No hay un acuerdo del PRO provincial con el justicialismo, no lo hay. La segunda cuestión es: si verdad el Gobernador quiere colaborar con la gestión nacional tiene que entender que no es poniendo a la Nación como enemigo, sino entendiendo que es un anuncio o un aviso”, destaca la diputada.

Sorprendentemente, la representante del PRO adelanta que lo subsidios al transporte no van a desaparecer y que las personas van a recibir alguna ayuda. Para Rodriguez Machado la posición de víctima del gobernador es querer simular la relación entre el ex gobernador José Manuel De La Sota y Cristian Fernández de Kirchner.

“El subsidio va a existir, lo que se cambia es que pasa al subsidio de los individuos, el subsidio se traslada de las empresas a las personas, se va a seguir subsidiando de otra manera, a quienes necesitan, no a la generalidad. Tampoco hagamos quedar al gobernador como una víctima, entiendo que Llaryora quiera recrear lo que pasó con De la Sota, pero ahora no estamos en esa situación, ahora hubo una conversación donde Llaryora dijo: yo voy a acompañar con determinadas condiciones, dijo coparticipemos el impuesto a las ganancias y quería coparticipar el impuesto al cheque y el impuesto país, es decir, aumentar la presión fiscal. Es decir, no fue una conversación diciendo: quiero acompañar al cambio. Ahí se produce la ruptura”.

"Córdoba quiere demostrarse independiente y mostrar su tarjeta TIN", remarcó Machado y agregó que la ayuda para quienes se movilizan volverá a la provincia. "Se subsidiará a quién lo necesita, no a las empresas", concluyó.