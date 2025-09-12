Lechuga a $1.000 el kilo: así impactó el 1,9% de inflación en las verdulerías de Córdoba

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó esta semana que el índice de inflación nacional se ubicó en 1,9% durante agosto. Como resultado, algunos precios de los alimentos de la canasta básica registraron variaciones, con subas y bajas notorias en frutas y verduras.

Hugo, verdulero del Mercado Norte, explicó que los valores “se están acomodando” y que mantienen cierta similitud con los del mes pasado: “Bajó la papa, el tomate también está bajando, y todo lo que es verdura de hoja, como la lechuga y la espinaca, está mucho más accesible. La naranja y la manzana subieron un poco, igual que el limón”, detalló para Cadena 3.

Entre las recomendaciones para un bolsón económico, Hugo sugiere naranja, banana nacional, manzana y lechuga o espinaca para aprovechar los precios bajos de septiembre.

Los nuevos valores