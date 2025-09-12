Perfil
Lechuga a $1.000 el kilo: así impactó el 1,9% de inflación en las verdulerías de Córdoba

Referente de Mercado Norte explica cómo se están acomodando los valores.

20231022_verduleria_xinhua_g
Salir a comprar. Las familias buscan precio y se concentran en las ofertas para llegar a fin de mes. | xinhua
Perfil Redacción Córdoba
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó esta semana que el índice de inflación nacional se ubicó en 1,9% durante agosto. Como resultado, algunos precios de los alimentos de la canasta básica registraron variaciones, con subas y bajas notorias en frutas y verduras.

Se derrumbe el trabajo registrado: Córdoba perdió 932 empleos privados en junio

Hugo, verdulero del Mercado Norte, explicó que los valores “se están acomodando” y que mantienen cierta similitud con los del mes pasado: “Bajó la papa, el tomate también está bajando, y todo lo que es verdura de hoja, como la lechuga y la espinaca, está mucho más accesible. La naranja y la manzana subieron un poco, igual que el limón”, detalló para Cadena 3.

Entre las recomendaciones para un bolsón económico, Hugo sugiere naranja, banana nacional, manzana y lechuga o espinaca para aprovechar los precios bajos de septiembre.

Los nuevos valores

  • - Naranja: $1.000 el kilo

  • - Banana nacional: $1.500 el kilo (la importada, $15.500)
  • - Lechuga: $1.000 el kilo
  • - Espinaca: $800 el kilo
  • - Zapallito: bajó de $3.000 a $1.500 el kilo
  • - Frutilla: pasó de $10.000 a $6.000 el kilo
  • - Pimientos de colores: subieron de $4.000 a $7.000 el kilo
  • - Acelga y espinaca: $800 el kilo
