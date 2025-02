Legisladora del PRO cargó contra De Loredo por redes: “que cuente qué pedía para aprobar el pliego del TSJ”

El tratamiento en la Unicameral del paquete impositivo que pretendió imponer Juntos por el Cambio dejó mucha tela para cortar. No sólo porque la oposición no logró que se discutiera el proyecto del liberal Gregorio Hernández Maqueda, sino también por los cruces antes y después de la sesión.

En ese sentido, el enfrentamiento más fuerte se produjo entre la legisladora Karina Bruno (PRO) y el diputado nacional Rodrigo de Loredo. Minutos antes de que comenzara la sesión, De Loredo posteó en X que Bruno acompañaría al oficialismo. “Esta es Karina Bruno, votada por los cordobeses para ser legisladora de Juntos por el Cambio (por el PRO). No tardó nada en dejarse seducir por el peronismo, y armó su propio bloque para apoyar al gobierno”, se lee en el posteo del radical.

“Traicionó a los que la votaron. Hoy nuestros legisladores darán batalla para frenar el impuestazo de Llaryora. Adiviná si Bruno, en la sesión de hoy, va a levantar, o no, la mano para defender a la gente”, completó De Loredo, mostrando el rostro de Bruno en primer plano, lo que llevó a algunos legisladores a hablar de “escrache”.

Efectivamente, Bruno, una vez más, votó en sintonía con el gobierno provincial, pero le respondió duro a De Loredo. En un extenso post, la legisladora se refirió a los problemas que enfrenta De Loredo en la conducción del bloque de Diputados pero dejó una frase que todavía resuena en la Legislatura: “Usted es un hipócrita. Es el típico político que no da la cara pero arregla por atrás. Nunca da la cara. Por qué no nos cuenta qué pedía para aprobar el pliego del TSJ y no le dieron y por eso mandó a votar en contra”.

Como se recordará, a fines de diciembre, la Legislatura aprobó el pliego de Jessica Valentini para sumarse al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con 36 votos afirmativos y 27 en contra, con dos abstenciones. En general votaron afirmativamente el bloque Hacemos Unidos por Córdoba y los legisladores Agustín Spaccesi, Graciela Bisotto y Karina Bruno; mientras que el bloque del Frente Cívico y la UCR expresaron su rechazo; y el PRO, Construyendo Córdoba (Rossi-Peralta) y Luciana Echevarría del MST-FITU, se abstuvieron.

Quien se hizo eco de los dichos de Bruno fue el concejal Diego Casado, quien a través de las redes sociales posteó: “Algunas personas pueden tomar una discusión política como una banal dialéctica antagónica. Pero este twett es grave. La legisladora @KarinaGBruno acusa de algo a @rodrigodeloredo. Sería bueno que la legisladora dijera a qué apunta su mensaje”.

Casado sostuvo que “la legisladora está obligada a denunciar si existió algún pedido de dádivas o algún favor por fuera de los cánones legales. No descarto presentarme a la justicia para que se investigue todo esto. Si Bruno sabe algo está obligada a denunciar. Caso contrario, ella estaría cometiendo el delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público. Dos personas, acusaciones cruzadas, pero en el medio: ¿posible hecho delictivo?”.