Ley Bases: La senadora de Córdoba, Álvarez Rivero, reconoció a la CGT por no convocar "a la plaza" durante disturbios fuera del Congreso

El Senado de la Nación debate la Ley Bases y el paquete fiscal, dos proyectos fundamentales del gobierno de Javier Milei que tuvieron media sanción en Diputados, pero que se continúan discutiendo en la Cámara baja. Con un ajustado quórum de 37, el oficialismo logró al menos llevar la discusión al recinto. El resultado es abierto y, en caso de empate, podría desempatar la vicepresidenta Victoria Villarruel.

En un encendido debate sobre la Ley, la senadora del PRO por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, destacó la urgencia de reformar las bases laborales en Argentina. El discurso de Rivero hizo mención de que el país atraviesa una prolongada estancación económica con falta de crecimiento, producción y empleo.

"No crecemos, no producimos, no creamos trabajo… Se nos van los jóvenes", dijo.

Ni bien comenzó su discurso, indicó que "voy a votar a favor de la ley bases, aunque sé que no es una novedad".

Posteriormente, subrayó la necesidad de modernizar las leyes laborales para fomentar el trabajo formal y así atraer inversiones. "La modernización laboral es esencial para fomentar trabajo formal. Necesitamos inversión, necesitamos cambiar algo en las reglas del juego".

Además, mencionó que no solo empresarios, sindicalistas y cámaras del país están a la espera de que se apruebe el paquete de leyes, sino también la propia CGT.

En medios de los disturbios frente al Congreso nacional, la senadora agradeció a la asociación por no haber "convocado a la plaza".

"Agradezco la responsabilidad que ha mostrado la CGT porque hoy ellos no son los que han convocado a la plaza. De alguna manera nos están diciendo 'necesitamos esta reforma'".

Más inversión y la breve mención a Córdoba

La senadora subrayó la importancia de establecer un ambiente favorable en Argentina para atraer mayores inversiones. "Hasta ahora no lo hemos tenido. Ni hay interesados en los ferrocarriles, en las rutas, nada de eso está ocurriendo".

Además, mencionó la situación específica en Córdoba con la ruta nacional 158, por donde transita más del 30% de las exportaciones del país y donde tampoco ha habido mucho desarrollo económico.

Álvarez Rivero cerró con una referencia personal, invocando la figura de Jesucristo en un mensaje sobre la libertad y la necesidad de unidad nacional: "hoy invoco a Jesucristo, señor de la historia. Te necesitamos, nos sentimos agobiados, precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación".