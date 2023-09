Libertarios: mientras recrudecen internas, ya circula lista con 300 puestos de trabajo en el Estado

Días convulsionados se viven en el heterogéneo universo de la Libertad Avanza en Córdoba. El triunfo de Javier Milei en las elecciones PASO de agosto, y las auspiciosas proyecciones que surgen de cara a los próximos comicios de octubre, generaron intensos movimientos en las últimas semanas.

Por un lado, continúan profundizándose las diferencias entre los que enarbolan la bandera libertaria. De un lado quedaron aquellos dirigentes oficializados por la boleta de LLA y que irán como candidatos del “León” en la provincia. Algunos de ellos son María Celeste Ponce, Gabriel Bornoroni, María Cecilia Ibañez (MID), el ruralista Marcelo Angeli, y Rodolfo Eiben, candidato a parlamentario del Mercosur por Córdoba.

Este grupo exhibe fuertes argumentos y aseguran que son los representantes oficiales, y únicos, de Milei en Córdoba y se mantienen firmes en esta posición. Afirman estar únicamente enfocados en las elecciones del próximo 22 de octubre, en cuidar los votos sumando nuevos fiscales y en organizar las visitas de candidato presidencial y su vice Victoria Villarruel, cuando éstos decidan visitar la provincia.

También subrayan que no hay otros dirigentes que representen a Milei en la provincia y de este modo dejan afuera nombres como el de Agustín Spaccesi, presidente del Partido Libertario Córdoba y recientemente elegido legislador provincial; Verónica Sikora, quien fuera candidata a intendente por La Libertad Primero en las últimas elecciones; y el exconcejal Abelardo Losano.

Esta visión no es compartida por los dirigentes del grupo supuestamente excluido, principalmente Spaccesi quien respaldado por una buena elección provincial esgrime que es uno de los pocos que tiene diálogo con Milei y exhibe pergaminos que lo muestran como un libertario de larga data y organizador de varios de los eventos que lo tuvieron al economista como principal orador en Córdoba. Además, en off, consideran que algunos de los actuales candidatos a diputados están lejos, ideológicamente hablando, del pensamiento del economista liberal libertario.

“Hay nombres en la lista los cuales estuvieron en gestiones anteriores y fueron un desastre, apoyaron a radicales alfonsinistas, eso con el pensamiento de Milei no tiene nada que ver”, explican.

Teléfonos al rojo vivo. ¿Por qué empieza a reflotarse ahora y de manera subterránea esta interna? Debido a que ya comenzaron a circular por las manos de algunos libertarios listas que indican que de ganar Milei la presidencia se abrirán en Córdoba unos 300 puestos jerárquicos en el Estado Nacional.

Todo hace suponer que este número se acortaría ya que la bandera principal de la plataforma mileista anticipa que habrá un achique importantísimo de la planta política y de los gastos generados por la denominada “casta”. Sin embargo organismos como AFIP, Fadea, Renaper, Radio Nacional, Fábrica de Río Tercero, Pami, Anses y Trenes Argentinos, entre otros, contarán con nuevas autoridades, distribuidas en los 26 departamentos de la provincia.

Sobre este tema se expresó un dirigente libertario quien asegura que tienen con que llenar cada uno de estos espacios que puedan generarse en caso de un triunfo de Milei. Además, irónicamente expresó el acercamiento de dirigentes que se generó después de las PASO y cómo su teléfono está al rojo vivo.

“Desde hace unas semanas no para de sonarme el teléfono”, dijo. “Me llaman radicales, de Juntos por el Cambio, peronistas. Gente que hacía 15 años que no me llamaba, ahora aparecen todos juntos”, indicó la misma fuente, que además reconoció que ya le encomendaron desde los comandos de campaña nacionales empezar a buscar cuadros técnicos.

Trabajo con fiscales.

En la última semana, los candidatos cordobeses se movilizaron con el objetivo de asegurar fiscales para el próximo 22 de octubre. El candidato a diputado por la LLA, Gabriel Bornoroni contó a PERFIL CORDOBA que se han registrado 7 mil personas para fiscalizar el 22 de octubre.

“Necesitamos a 9.100 fiscales para tener presencia en todas las mesas en Córdoba. Estamos confiados en que lo vamos a lograr”, detalló. “En muchos lugares faltaron boletas, por eso ahora nos estamos organizando para que no vuelva a pasar”, agregó el empresario.

En este sentido también se vio el trabajo de María Celeste Ponce, quien estuvo en Villa María, donde se capacitó a militantes de la agrupación Pumas Libertarios, y luego mantuvo una reunión con empresarios de la zona.

Sin fechas confirmadas. Respecto a una posible visita de Milei, aún es una incógnita el momento de la campaña en el que el presidenciable desembarcará en la provincia. Esta semana el foco estará puesto en el debate del próximo domingo y ven difícil que arribe en los próximos días.