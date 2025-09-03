En la previa de la 16.ª sesión ordinaria del 147.º período legislativo, convocada para este miércoles, el legislador Leandro Limia advirtió que la Unicameral no escapa al clima electoral. “Estamos en un año electoral y en un año legislativo, donde al margen de las leyes también hay un gran debate sobre cómo piensan los diferentes espacios, este modelo nacional de Javier Milei”, señaló en diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7).

La agenda de la jornada incluye pedidos de informe sobre el avance del Acueducto Interprovincial Santa Fe–Córdoba, convenios del Ejecutivo con el Banco de Córdoba y la citación del Ministro de Seguridad por la detención del ex jefe de la Policía Caminera.

Legislatura en año electoral

Limia destacó que la “disrupción que provocó el Gobierno nacional” llevó a que temas de la agenda nacional se metan en los debates provinciales, como discapacidad y libertad de expresión. Para el legislador, el funcionamiento de la Unicameral se encuentra atravesado por el clima político de 2025.

Estrategia del PJ cordobés

De cara al 26 de octubre, sostuvo que el peronismo oficialista busca “hacer la mejor elección de medio término de su historia”, con la capital y el interior movilizados. “Nuestro candidato es Juan Schiaretti, un candidato de lujo, incomparable con el resto”, defendió. Reivindicó además el rol de Provincias Unidas, espacio con el que aspiran a construir un bloque nacional “que ponga un freno a Milei en muchas cuestiones que no son sensatas”.

El contraste con el Gobierno nacional

Limia evaluó que el Gobierno de Milei “no está en un buen momento”: “no hay obra pública, no hay política productiva ni de empleo”, enumeró. Reconoció la baja de la inflación, pero cuestionó que “la gente no puede comprar porque no tiene recursos”. Frente a ese contraste, defendió el “modelo Córdoba” basado en “infraestructura e inversión social con veinte años de superávit fiscal”.