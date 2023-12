Llaryora consiguió $3.300 millones en los descuentos a los salarios públicos para financiar la Caja de Jubilaciones y el Apross

La falta de pagos por parte de nación de los dineros comprometidos en la Caja de Jubilaciones sumado a los números en rojos del Apross, empujó a Martín Llaryora a buscar que la Legislatura le autorice descuentos en los salarios de los empleados públicos.

La propuesta aprobada con 35 votos a favor y 34 en contra, contempla una redacción del 2% en los recibos de maestros, policías, médicos, enfermeros y demás estatales para la Caja de Jubilaciones, para que se aplique actualmente, y un adicional del 2% en el futuro. Asimismo, se plantea incrementar en un 1% los aportes destinados al Apross (Administración Provincial del Seguro de Salud).

La estimación ronda los $1.100 millones por punto a descontar. A partir de ahora, el ejecutivo provincial podrá quitar 2 puntos para “sanear” la Caja de Jubilaciones y otro punto extra para la obra social. En total serían $3.300 millones extras, un regalo de navidad que le dio la bancada oficial y los “aliados” al gobernador entre los que se cuentan un aliado sorpresivo: el radical Rossi, que se abstuvo. Y eso evitó que tenga que desempatar la vicegobernadora Myriam Prunotto.

Córdoba: 194 empleados públicos cobraban el plan Potenciar Trabajo

La propuesta también autoriza al directorio de la obra social provincial a tomar dos medidas fundamentales. En primer lugar, establecer un aporte solidario regular. En segundo lugar, se faculta a constituir un fondo complementario destinado a cubrir enfermedades emergentes, tratamientos prolongados, prácticas y tecnologías innovadoras, para lo cual se establecerá un aporte mensual a cargo de cada uno de los afiliados y beneficiarios.

Con polémica por el voto "condicionado" del radical @DanteVRossi , los @LegisladoresHpC (33), más Bruno y Spaccesi, aprobaron la ley que aumenta los aportes de los estatales a la Caja y al Apross. La oposición aportó 34 a la negativa. Y Rossi se abstuvo. pic.twitter.com/Hd5aiL0KY6 — Agenda 4P (@4PAgenda) December 27, 2023

Una de las principales espadas del oficialismo, Nadia Fernández, indicó que estas “medidas son para mantener actualizados los pagos, los haberes de jubilaciones justas con el esfuerzo de todos los cordobeses. Estamos convencidos que va a poner a resguardo ante cualquier crisis a la caja de jubilaciones y a la obra social provincial”. En la misma línea, una de los funcionarios más cercanos a ex gobernador Juan Schiaretti aseguró que estos recortes son para “255 mil personas, es un coto de caza, son los mismos empleados que van a pagar por las mejores. ¿Quieren que la paguen todos los 3 millones de cordobeses?”.

Ley de Seguridad se aprobó con el oficialismo y en una legislatura semivacía

Nancy Edith Almada, del Frente Cívico se expresó en contra de “esta estafa a los trabajadores. ¿Cuál es la deuda de Apross, qué tan fundida está?”, se preguntó. La radical Brenda Austin describió que aprobar esta ley es como darle un cheque en blanco al gobernador Martín Llaryora sin tener en claro los motivos y el destino. “Le piden a esta legislatura un cheque en blanco para sanear al Apross. ¿Cuáles son los números del Apross? ¿Quién fue el responsable de manejo de la obra social provincial?”.

¡Ojo! Hay trampa en el nuevo texto de la ley que incrementa el aporte de los empleados a la Caja de Jubilaciones y APROSS. Cuando dice un 2% a la Caja debe leerse 4% porque a renglón seguido se faculta al Gobernador para disponer de un 2% adicional.

Gatopardismo puro. pic.twitter.com/TqGHujHnx9 — RodrigoAgrelo (@AgreloRodrigo) December 27, 2023

Walter Gispert, legislador opositor fue muy duro contra unos gobernantes que nos quería hacer creer que Córdoba era Disney. “Ahora tienen que pagar la deuda en dólares (de la obra pública) y la van a sacar del único sector: de los asalariados. Ahora van a tener a cordobeses y a los sindicatos en la calle. No se sorprendan. El “Disney” de (Juan) Schiaretti se les cae a pedazos”, expresó en el recinto.

En la misma línea contraria a la banca oficialista, Luciana Echeverría describió que el Estado provincial ya no sabe de donde sacar dinero y apunta contra los “trabajadores esenciales”. “Si están buscando plata les puedo dar muchos ejemplos de impuestos que no están cobrando o dejar de subsidiar a empresarios. ¿Alguien me puede decir en donde está el aporte extraordinario que aportaron todos los estatales durante tantos años?”, consultó la legisladora de la izquierda.

Con el apoyo de los liberales y la abstención de Rossi, el oficialismo aprobó el ajuste de Llaryora a los trabajadores y jubilados estatales. — Luciana Echevarría (@LuciEchevarria) December 27, 2023

Por su parte, Oscar Tamis pidió que la medida, si es para sanear el mal momento de los números tenga un límite definido “porque las medidas temporales llegan para quedarse” y el oficialista Leonardo Límia convalidó lo exigido por el gobierno y no acepta críticas de representantes de “las dos peores gestiones municipales de la ciudad de Córdoba”, en un mensaje directo a los legisladores Nostrala, Austin y Gispert.

“Expliquen para qué, cuál es el agujero se va a tapar con este aporte”, pidió el vecinalista Rodrigo Agrelo.

“Debemos asegurar el futuro de la obra social y de la Caja de jubilaciones”, disparó Facundo Torres Limia para cerrar el debate. Luego comparó los aumentos en las medicinas privadas con las urgencias de aseguradora provincial. “Es sólo un uno por ciento, es una medida triste pero necesaria”, justificó.