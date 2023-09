Llaryora en La Noche de la Educación: “El salario docente no es el único determinante de la calidad educativa”

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) fue sede de La Noche de la Educación, el evento organizado por Argentinos por la Educación en el que funcionarios, líderes sociales, empresarios, comunicadores, referentes de la cultura y otras personalidades debatieron acerca de los desafíos prioritarios de la agenda educativa.

La jornada fue moderada por la actriz y presentadora Laura Fernández, además contó con la participación de los electos gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; Tierra del Fuego, Gustavo Melella; Misiones, Claudio Poggi; y Río Negro, Alberto Weretilneck, quienes conversarán con la periodista Maite Pistiner sobre los desafíos de la educación en sus próximos mandatos y plantearán diferentes ideas para trabajar en la problemática existente en materia de alfabetización.

La educación es un tema que genera mucha preocupación en la agenda local. De acuerdo a datos de las pruebas ERCE, 1 de cada 2 chicos de tercer grado no entienden lo que leen y en 2022, el 15,1% de los estudiantes que tenían 17 años abandonaron la escuela. Por otra parte, la pandemia dejó graves secuelas en este ámbito.

Por ejemplo, desde la salida del confinamiento solo 13 de cada 100 estudiantes llegaron al final de la secundaria a tiempo y con los aprendizajes esperados.

Estuvieron presente más de 300 funcionarios nacionales.

El salario de los docentes y la calidad educativa

En el panel que compartió el gobernador junto a otro mandatarios, tomó la palabra Martín Llaryora ante el disparador de la periodista Maite Pistiner sobre el salario docente. Para el intendente de Córdoba “el salario docente no es único determinante de la calidad educativa”

“Quiero sacar un mito con el que empezaste. Soy intendente de Córdoba y tengo docentes a cargo. Los docentes de Cordoba estaban entre los mejores de la Argentina, pero el rendimiento no era el adecuado. No hay correlación. Si tampoco le pagas nada, no. Pero no es el único determinante de la calidad educativa. El desafió era mejorar en infraestructura y calidad educativa”. Las declaraciones, pese a ser pretender ser descriptivas, se dan el marco de la discusión paritaria docente en la provincia, en donde están cuarto intermedio en unas negociaciones trabadas entre la UEPC y el Gobierno.

Continuó explicando el modelo cordobés capitalino en donde, según datos propios, pospandemia se mejoró en matemáticas y lengua. “Ahora cuando sea gobernador, queremos hacer una transformación educativa. Comenzar por el nivel inicial, continuar con la formación docente. A veces estamos tan mal que tenemos que discutir lo obvio. Queremos incorporar el desafío computacional”.

Con respecto a los “vouchers educativos” planteado como propuesta de Javier Miler, todos los mandatarios respondieron al unísono que es potestad de las provincias. Quien tomó la posta en la respuesta fue el gobernador electo de San Luis, Claudio Poggi que afirmó tajante que “la educación está en manos de las provincias. Con respecto a las propuestas, deben pasar por el debate en el concejo educativo, el mejor de lo casos y después veremos qué pasa”.