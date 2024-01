Llaryora se fue a Carlos Paz, presentó el operativo de seguridad y prometió obras en la villa

Martín Llaryora comenzó el verano en la capital turística de la provincia: Villa Carlos Paz. Allí lanzó el operativo de seguridad denominado “Verano Junto a Vos”. Se trata de un plan especial de seguridad para cuidar a los cordobeses y turistas que elijan vacacionar en Córdoba.

El operativo está conformado por efectivos de la Policía de Córdoba y de las unidades especiales: Infantería, Explosivos, FPA, Duar, Etac, Náutica y Bomberos Voluntarios. En total son 290 agentes que portarán armamento de letalidad reducida.

“Hoy lanzamos este operativo para Punilla, en el cual reforzamos un 15 por ciento la fuerza de seguridad y con nueva tecnología que usan los efectivos de elite en el mundo en materia de seguridad, que tiene que ver con las armas no letales”, explicó el gobernador en rueda de prensa.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros dio detalles del Operativo de Seguridad “Verano Junto a Vos”, que suma 290 efectivos a los que a diario prestan su servicio, para vigilar las localidades del Valle de Punilla. Se incorporan también más de 40 vehículos, entre móviles y motocicletas, además de casi la misma proporción de recursos humanos que presta sus servicios diariamente.

Para Llaryora, la seguridad es “la columna vertebral de un producto turístico seguro”.

Además del operativo urbano, el plan de seguridad “Verano Junto a Vos” contempla la vigilancia por parte de personal especializado en ríos y balnearios de la provincia.

Obras en la Villa

Martín Llaryora junto al intendente Avilés anunciaron, además, obras millonarias para Villa Carlos Paz. Entre ellas se destaca la continuación de la obra de cloacas en el sur de Punilla, la re funcionalización de la avenida Cárcano y la creación de una Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico.

“Córdoba no va a parar. Me van a ver discutiendo mil veces, defendiendo los intereses de los cordobeses, como siempre lo hicimos. Yo salí y dije, la obra pública la voy a continuar. La obra pública no sólo es empleo, la obra pública también es progreso. Carlos Paz necesita obra pública para ponerse más linda y para ponerse mejor”, remarcó el mandatario.

En el caso de la avenida Cárcano se hará una inversión de 1.300 millones de pesos para hacer nuevos canteros, colocarle más palmeras y refuncionalizar la avenida. Al mismo tiempo, se continuará con la obra de cloacas que ya cuenta con un avance del 82% de avance. “Yo espero, antes del fin de año, poder volver acá y decir que la hemos terminado”, prometió el mandatario.

La obra es la traza troncal de las cloacas, luego cada intendente y vecino deberá avanzar con la red domiciliaria.