Llaryora y Schiaretti felicitaron a Juan Pablo Valdés por su triunfo en Corrientes

"¡Hay un grito federal que se escucha cada vez más fuerte!", aseguró el gobernador de Córdoba. Schiaretti celebró que "crezca la fuerza del interior".

01-09-2025 Schiaretti Juan Pablo Valdés Corrientes
SCHIARETTI Y JUAN PABLO VALDÉS. | REDES SOCIALES JUAN SCHIARETTI.
José Pérez
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el exgobernador Juan Schiaretti felicitaron a Juan Pablo Valdés por su triunfo en las elecciones en Corrientes.

“Grito federal”

¡Hay un grito federal que se escucha cada vez más fuerte! Hoy, la provincia de #Corrientes se expresó en las urnas y eligió a Juan Pablo Valdés como su nuevo gobernador”, escribió Llaryora en su cuenta de “X”.

“Felicitaciones, @JPValdesok. Te deseo una gran gestión para seguir construyendo una Corrientes que refleje la fuerza del interior productivo”, agregó.

“Quiero también reconocer el trabajo que ha llevado adelante @gustavovaldesok, lo que ha hecho posible este amplio respaldo del pueblo correntino”, expresó al felicitar al actual gobernador correntino.

Además felicitó “también a todos los correntinos que este domingo, con responsabilidad y compromiso cívico, acudieron a votar, fortaleciendo así la democracia argentina”.

“Al gobernador electo quiero expresarle que cuente con #Córdoba para estrechar lazos interprovinciales que promuevan el crecimiento de nuestras economías regionales, la generación de empleo y de más oportunidades de desarrollo para nuestra gente”, sostuvo Llaryora.

“Es la hora del interior, de la producción, del trabajo y de reafirmar el #federalismo”, enfatizó el gobernador cordobés.

Saludo de Schiaretti

El exgobernador de Córdoba y primer candidato a diputado nacional por Provincias Unidas saludó a Juan Pablo Valdés “por la contundente victoria que lo convierte en el próximo gobernador de Corrientes”.

“Es el fruto de su capacidad como dirigente y del trabajo exitoso del gobierno que encabeza @gustavovaldesok”, afirmó.

“Desde #ProvinciasUnidas celebramos que crezca la fuerza del interior que valora la buena gestión, la visión federal y la producción”, concluyó Schiaretti.

