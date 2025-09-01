Llaryora y Schiaretti felicitaron a Juan Pablo Valdés por su triunfo en Corrientes

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el exgobernador Juan Schiaretti felicitaron a Juan Pablo Valdés por su triunfo en las elecciones en Corrientes.

“Grito federal”

“¡Hay un grito federal que se escucha cada vez más fuerte! Hoy, la provincia de #Corrientes se expresó en las urnas y eligió a Juan Pablo Valdés como su nuevo gobernador”, escribió Llaryora en su cuenta de “X”.

“Felicitaciones, @JPValdesok. Te deseo una gran gestión para seguir construyendo una Corrientes que refleje la fuerza del interior productivo”, agregó.

“Quiero también reconocer el trabajo que ha llevado adelante @gustavovaldesok, lo que ha hecho posible este amplio respaldo del pueblo correntino”, expresó al felicitar al actual gobernador correntino.

Además felicitó “también a todos los correntinos que este domingo, con responsabilidad y compromiso cívico, acudieron a votar, fortaleciendo así la democracia argentina”.

“Al gobernador electo quiero expresarle que cuente con #Córdoba para estrechar lazos interprovinciales que promuevan el crecimiento de nuestras economías regionales, la generación de empleo y de más oportunidades de desarrollo para nuestra gente”, sostuvo Llaryora.

“Es la hora del interior, de la producción, del trabajo y de reafirmar el #federalismo”, enfatizó el gobernador cordobés.

Saludo de Schiaretti

El exgobernador de Córdoba y primer candidato a diputado nacional por Provincias Unidas saludó a Juan Pablo Valdés “por la contundente victoria que lo convierte en el próximo gobernador de Corrientes”.

“Es el fruto de su capacidad como dirigente y del trabajo exitoso del gobierno que encabeza @gustavovaldesok”, afirmó.

“Desde #ProvinciasUnidas celebramos que crezca la fuerza del interior que valora la buena gestión, la visión federal y la producción”, concluyó Schiaretti.