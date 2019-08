Llega Renner y reconoce: "La inflación nos obliga a operar de forma distinta"

por José Busaniche

Con una inversión de US$ 11,7 millones y la generación de 250 puestos de trabajo, el gigante brasileño Renner tiene firmados los contratos para la apertura de cuatro tiendas en el país. Dos estarán en Córdoba –una en el Patio Olmos, otra en el Paseo del Jockey– y dos en Capital Federal, una en calle Florida y otra sobre la avenida Santa Fe. La intención de los directivos de Renner es que hacia noviembre de este año puedan cortar las cintas de las tres primeras. La llegada de Renner no es un dato menor. No solo por lo que implica definir la continuidad de una inversión con el marco de incertidumbre política y de volatilidad económica y cambiaria que atraviesa el país. Es también una señal de largo plazo en términos de apostar por la recuperación del consumo en las franjas medias. Y es que Renner apuntará a dar pelear en los segmentos A-, B y C+, lo que podría definirse como la clase media y media alta, que en los últimos dos años ha cedido mucho en su capacidad de compra frente a la inflación.

Las tiendas. El concepto de las tiendas Renner está focalizado en brindar una importante cantidad de opciones en cuatro segmentos: indumentaria para la mujer, el hombre y los niños, accesorios, calzado y perfumería. Cada tienda cuenta con un promedio de 25 mil productos, la mayor parte dedicados a la indumentaria y en particular hacia la mujer. Así lo señalaron los directivos de la compañía que recibieron en Porto Alegre a un grupo de periodistas argentinos: “La marca Renner se basa en su consistencia, coherencia y continuidad. La propuesta de la marca es ser cómplice de la mujer, con diversos estilos, precios competitivos, encantando e innovando de forma sustentable”. Cada tienda cuenta, en promedio, con 2.000 m2 dedicados a áreas de venta y ofrece entre 25 mil y 30 mil artículos. Trabajan cerca de 70 personas. En el caso de la indumentaria, el 70% corresponde a productos de Brasil y casi el 30% vienen de Asia, aunque en la experiencia que están desarrollando en Uruguay ya comenzaron a trabajar con proveedores locales.

Las razones. Hoy Renner tiene 360 tiendas en Brasil y siete en Uruguay, donde proyecta otras dos aperturas. A la hora de pensar en los motivos que inclinaron la balanza hacia la apertura en Argentina, en oposición a otros mercados más estables como Chile o Colombia, el CEO de la compañía, Fabio Faccio, esgrime: “Argentina no es un mercado fácil, pero para nosotros es un sueño, es un paso muy importante. Es un mercado cercano, tiene una población importante, tiene muchas ciudades con más de 200 mil habitantes y lo más importante es la cercanía. Estamos cerca, podemos monitorear la operación y tenemos centros de distribución”.

El dilema local. A lo largo de los distintos encuentros entre los cronistas argentinos con los directivos de Renner repitieron la premisa de que el desembarco de la compañía en Argentina “es una apuesta por el largo plazo”. Según expresaron, la compañía no desconoce los problemas y desafíos de la volátil economía local, pero afirman que son problemas que ya vieron y que creen que hay oportunidades en el país y la región: “Brasil tuvo inflación alta muchos años. Y hace tres años que la economía no crece. Obviamente nos gustaría que no haya inflación y que la economía crezca, eso hace que todo sea win-win, pero no podemos no invertir, tenemos que seguir”, dijo Faccio.

-Un CEO de una compañía internacional dijo en Córdoba que con la inflación la política de precios es cómo manejar un Fórmula 1, ¿cómo lo imaginan?

-Conocemos la inflación, la hemos tenido en Brasil antes. Vivimos con muchos años de inflación. La situación en Argentina nos obliga a operar de forma distinta. Pero creemos que podemos crecer y hacer negocios. Con inflación o más o menos tasas, cuando mejore la economía, mejor para todos.

Faccio también se refirió a cómo imagina la dinámica del comercio exterior de Argentina en caso de que gobierne Alberto Fernández, atendiendo a que con el kirchnerismo las operaciones de importación sufrieron un sinfín de complicaciones, controles y restricciones. Ante esto señaló: “No me parece que esas cosas ocurran. Si gobierna Macri o si gobierna Fernández no creo que vayan a cerrar la economía. El Mercosur es una buena oportunidad para hacer negocios. Si pasan esas cosas no dependen de nosotros, tenemos que adaptarnos, si cambian, tenemos que cambiar”.