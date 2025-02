Los docentes consideran que el sistema educativo es inclusivo pero de baja calidad

¿Qué opinan los docentes sobre el sistema educativo de la provincia de Córdoba? La investigación “El trabajo de enseñar en la provincia de Córdoba Condiciones, prácticas, opiniones y preferencias”, realizado por el Instituto de Capacitación e Investigación de las y los Educadores de Córdoba (ICIEC-UEPC) revela que casi 7 de cada diez docentes consideran que la educación pública es inclusiva, pero de baja calidad (66%). El 23% cree que es ambas, inclusiva y de calidad; un 6% piensa que es de calidad, pero excluyente, y un 5%, que es doblemente negativa: excluyente y de baja calidad.

Los datos se basan en una encuesta a 1.114 docentes de 166 escuelas estatales y privadas de la provincia que relevó las condiciones de vida y trabajo del profesorado cordobés. El estudio muestra una valoración mayoritariamente positiva en términos de democratización del sistema, pero que no coincide con la calidad de los saberes.

“La demanda de la inclusión que el Ministerio generó ha sido apropiada y trabajada en las instituciones con mucha fuerza”, dice Gonzalo Gutiérrez, director del ICIEC-UEPC. Si bien, en general, el profesorado está conforme con esa cuestión, también señala que el acompañamiento de los procesos de inclusión por parte del Ministerio es escasa o no resuelven los problemas.

Pruebas de evaluación

En general, los docentes no se oponen a las pruebas de evaluación estandarizadas aunque mantienen una distancia crítica. Cuatro de cada diez las consideran un instrumento relevante. Sin embargo, aporta Gutiérrez, los docentes consideran que dichas pruebas “evalúan cosas que ellos no enseñan” o, en todo caso, no está contemplado todo lo que ellos enseñan.

A modo de ejemplo y en referencia a las Pruebas Aprender 2023, el 24% de los docentes consultados considera que evaluaron contenidos pertinentes con respecto a lo enseñado, mientras que el doble (48%) cree que no.

Demandas administrativas

Los docentes aseguran que las demandas administrativas y pedagógicas, como la elaboración de informes y otras tareas burocráticas, obstaculizan el trabajo docente. “No están aludiendo al contenido de lo que el Ministerio va planteando sino a la inestabilidad de esas demandas, que van cambiando año a año o en el propio ciclo lectivo”, explica Gutiérrez.

La mayoría de los docentes refiere que la escuela hace más articulaciones con otras instituciones que con el propio Ministerio. Dicen que la cartera educativa no está presente siempre que se la necesita y que en la mitad de los casos sus intervenciones no resuelven lo que las aqueja. “Es un dato para pensar con fuerza la idea de que el Ministerio construya dispositivos que efectivamente acompañen el trabajo de enseñar”, dice Gutiérrez.

Por otra parte, manifiestan que los problemas de convivencia escolar se relacionan fundamentalmente con las nuevas demandas pedagógicas del Ministerio de Educación (23%), con la “recuperación del oficio de estudiante” (22%) y con la crisis económica actual (19%). Las cuestiones menos conflictivas son la relación entre docentes (2%), con la comunidad educativa (2%), con el equipo directivo (3%) y con el vínculo con estudiantes (5%), detalla el estudio.