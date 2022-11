Losada: “La embestida contra la Justicia va a continuar mientras Cristina tenga causas”

En el diálogo con la dirigencia cambiemita cordobesa, Carolina Losada intercambió puntos de vista acerca del diagnóstico de cómo está la Argentina. La legisladora radical pidió apostar a la unidad de la coalición opositora y dejar de lado los “egos” en torno a las candidaturas. “Necesitamos pensar en un proyecto de país, en un proyecto de provincia”, afirmó la santafecina en su proclama sobre la plataforma que se le ofrecerá a los argentinos para conquistar el voto, al tiempo que exteriorizó su anhelo de que Juntos por el Cambio gane la gobernación de Córdoba.

La senadora de la UCR, vicepresidenta de la Cámara Alta, dialogó con PERFIL CÓRDOBA sobre la embestida “constante” del kirchnerismo contra la Justicia. Habló de la “unidad” del espacio aliancista y pidió que las aspiraciones personales no estén por encima del proyecto del conjunto. Tras sostener que “la grieta es moral”, Losada fue tajante a la hora de mostrar cuáles son los extremos: “Aquellos que creemos en un futuro para la Argentina, estamos de un lado. Y los populistas están del otro lado”.

-La agenda del kirchnerismo está focalizada en la Justicia. ¿Hay una avanzada que seguirá de manera constante?

-La búsqueda del kirchnerismo es la búsqueda de la impunidad de la vicepresidente y todos los que tenga alrededor. Es una embestida constante hacia la República. Una avanzada en contra de uno de los poderes de la República. Ellos no creen en la República, son amigos de las autocracias y no de las democracias. Y tienen una forma de ejercer de esa manera el poder. La embestida va a continuar. Mientras Cristina tenga causas van a ir en contra de la Justicia.

-En su opinión, ¿cómo se resolverá el tema candidaturas a nivel nacional y en los distritos ante el desafío de mantener la unidad de la oposición?

-Dejando de lado las aspiraciones personales, los egos. Pensando en un proyecto de país, en un proyecto de provincia. Realmente, necesitamos pensar en los proyectos. Lo importante es recuperar lo militante de adentro de todos. Si bien yo vengo de otro lugar, vengo del periodismo y no de la militancia, creo en ese fuego que tienen adentro cada uno de los militantes que ingresan a la política para cambiar las cosas, considerándola la herramienta de cambio. Aquellos que hayan perdido esa forma de ver la política tiene que recuperarla, y de esa manera, si realmente queremos ser factores de cambio, los egos tienen que estar en otro lugar.

-Pero las aspiraciones personales son muy fuertes en una coalición de partidos…

-Hay que guardar los egos por un tiempo y apostar a lo que tiene que ver con la unión de Juntos por el Cambio. Yo trabajo para que JxC este unido. Somos la esperanza que tiene la gente y no podemos fallarles. A los argentinos ya nos han fallado demasiado y no tenemos más margen. Juntos por el Cambio tiene que estar unido y tener la capacidad de ser cada vez más, aunque pensemos en algunos temas diferentes. Hay que ceder.

-¿Qué implicancias políticas tiene el ceder?

-Obviamente que, en los temas primordiales, no podemos ceder: en lo que tiene que ver con lo que consideramos una República, lo que tiene que ver con la Constitución Nacional. En eso no se cede. Esa es la piedra fundamental de cualquier partido político que crea en la República, pero sí ceder en aquello que por ahí no nos guste tanto. De eso se trata para poder llegar a los acuerdos que necesitamos para sacar al país adelante. Y, en el caso de Córdoba, para darle una esperanza a todos los cordobeses.

-¿Qué va a pasar si el gobierno decide avanzar con la eliminación de las Paso?

-Yo creo que a esta altura va a haber Paso. Había dos proyectos presentados por el kirchnerismo en el Congreso y uno directamente fue retirado y el otro no tiene muchas posibilidades. Yo creo que hoy va a haber Paso, porque incluso dentro del kirchnerismo no a todos les conviene. No obstante, lo que generan: una imprevisibilidad constante en un año como este; fin de año, previo al año electoral, quieren sacar las Paso que las pusieron ellos. No nos olvidemos de eso. Hay que observar esa constante en su accionar: voy por lo que me conviene en el momento y tengo la visión pequeña de cuidar eso y no cuidar que seamos un país serio, previsible, que es lo que necesitamos los argentinos.

-En medio del clamor “Cristina 2023” ¿considera que es un desafío mayor para Juntos por el Cambio? ¿Se va a agrandar la grieta?

-Yo creo que la grieta es moral. La grieta es de cómo vemos a la política también, de cómo vemos el poder, de cómo se ejerce el poder. De aquellos que creemos en los acuerdos, en los valores republicanos, en la educación, en el mérito, en una salida real para el país. En ayudar a que las empresas crezcan para que muchos más argentinos tengan trabajo; ayudar al campo para que ingresen muchos más dólares al país. Que se entienda: aquellos que creemos en un futuro para la Argentina, estamos de un lado. Y los populistas están del otro lado.