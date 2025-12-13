Lucas Passerini, el último mohicano de la ‘colonia chilena’ de Belgrano

¿Por qué se fue Franco Jara? ¿Por qué se fue como se fue el delantero de Villa Nueva? ¿Quién ‘repatrió’ a Juan Carlos Olave? ¿Qué jugadores llegarán para reforzar al equipo en Liga Profesional y Copa Argentina 2026? En Alberdi, abundan los interrogantes y escasean las respuestas.

“Vine a Belgrano por amor, y duele irme sin que me miren a los ojos con el respeto que me merezco”, escribió en sus redes Jara, marginado por decisión técnica, disputas de liderazgos o celos por su ‘chapa’ de jugador-hincha, según con quien uno se cruce en la intimidad del mundo celeste.

En el caso del ex arquero, empoderado como nuevo ayudante de campo de Ricardo Zielinski, las explicaciones oscilan entre la decisión de reforzar identidad puertas adentro y la necesidad de blindar a un entrenador cuya aura de intocable ya no abarca la unanimidad. Respecto a probables incorporaciones, el nombre de Kevin Gutiérrez, volante central de Defensa y Justicia, es un rumor que entusiasma pensando en el futuro inmediato.

¿Y Lucas Passerini? Cuando la salida de Jara parecía allanarle el camino de la titularidad, algunas declaraciones de Diego Braga, representante del atacante formoseño, encendieron las alertas: “Lucas tiene contrato hasta 2026, pero nos llamaron varios clubes”. “Universidad de Chile, San Lorenzo y Barracas Central ya lo quisieron en el semestre pasado, y ahora se sumaron Sarmiento, Platense y Alianza Lima”, detalló el intermediario.

LA TARDE-NOCHE DEL ÚLTIMO GRITO. Passerini convirtió uno de los goles que le permitió a Belgrano vencer 2-1 a Boca Juniors en La Bombonera, el pasado 18 de octubre. /// CEDOC PERFIL

Semanas atrás, Braga había pronosticado una negociación ‘difícil’ entre Passerini y Belgrano. “En su momento, antes de la lesión, tuvimos varias propuestas. Ya habíamos quedado en que le iban a comprar un porcentaje del pase, y no se cumplió con eso. Después nos ofrecieron negociar una mejora de salario, pero tampoco llegamos a un acuerdo”, subrayó.

Finalmente, la sangre no llegó al río. En los últimos días, las partes limaron asperezas y encaminaron las gestiones para extender el vínculo por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2027. “El cuerpo técnico lo cuenta en el plantel, la dirigencia no está dispuesto a prestarlo y Lucas quiere una revancha en Belgrano”, le dijo Braga a PERFIL CÓRDOBA.

LAUTARO PASTRÁN. El delantero mendocino viene de jugar en Liga de Quito de Ecuador y suena como refuerzo en Universidad Católica de Chile. /// CEDOC PERFIL

Goles sin amores

Passerini tiene 31 años y llegó a Belgrano a mediados de 2023, proveniente del Club de Deportes Unión La Calera de Chile, que por entonces tenía como principal accionista al omnipresente empresario Christian Bragarnik. El Pirata adquirió el 50% de su ficha en US$ 800.000 y le hizo contrato por dos temporadas y media, el más extenso de su carrera de ‘trotamundos’ del fútbol, que también registra pasos por Quilmes, Comunicaciones, Estudiantes de Caseros, Tigre, Sarmiento, Guaraní de Paraguay, Palestino de Chile y los mejicanos Cruz Azul, Necaxa y Atlético de San Luis.

En su primera experiencia como jugador del Celeste, la Copa de la Liga 2023, ‘El Intendente’ marcó 10 de los 21 tantos de su equipo y fue goleador del torneo. En 2024 sumaba seis conversiones en 13 juegos, cuando se rompió los ligamentos de su rodilla derecha, en el 0-0 ante Inter de Brasil del 2 de abril. Esa lesión lo marginó de las canchas por nueve meses.

Passerini fue titular en el 0-0 ante Unión de Santa Fe en Alberdi, el último partido de Belgrano en la temporada 2025. Aquella tarde, el público local reprobó en forma enérgica cada una de sus intervenciones.

En 2025, Passerini jugó 19 partidos, hizo dos goles (ambos de penal, ante Defensores de Belgrano por Copa Argentina y contra Boca por el Torneo Clausura) y sumó dos expulsiones. Integró la formación inicial en el 0-0 ante Unión en Alberdi, que le bajó el telón a la temporada de Belgrano el pasado 17 de noviembre. Aquella tarde, el ‘9’ fue hostigado por el público local, que reprobó en forma enérgica cada una de sus intervenciones.

MATÍAS MARÍN. El mediocampista regresa de su préstamo en Unión Española de Chile, donde tuvo varias lesiones y terminó descendiendo. /// CEDOC PERFIL

Cruzando la Cordillera

El 7 de agosto de 2023, Lautaro Pastrán, delantero de Everton de Chile, fue anunciado como refuerzo del equipo que conducía Guillermo Farré. La cifra de la transferencia, US$ 1.300.000 por el 50% de su ficha, convirtió al mendocino en la contratación más cara de la historia del club celeste.

‘Pastrán se suma a la ‘colonia chilena’ en Belgrano de Córdoba”, dio cuenta la Radio ADN en el país trasandino. Por entonces, desde el otro lado de la Cordillera de Los Andes ya habían desembarcado en Alberdi el enganche Matías Marín (O´Higgins), el lateral Alex Ibacache (Everton) y el mencionado Passerini. El combo se completaría con Matías Palavecino, mediocampista rosarino proveniente de Coquimbo Unido. Entre los cinco futbolistas, la gestión de Luis Fabián Artime invirtió US$ 3.457.000.

"No tengo ni idea de qué va a pasar conmigo”, dijo Lautaro Pastrán, tras concluir su préstamo en Liga de Quito. El delantero, que en su momento fue el pase más caro de la historia de Belgrano, participó en 17 encuentros y no marcó goles en el Pirata.

“La verdad es que mi futuro todavía no está decidido, y no tengo ni idea de qué va a pasar conmigo”, declaró Pastrán días atrás, luego de completar una temporada a préstamo en Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde fue subcampeón de la Primera División ecuatoriana y avanzó hasta las semifinales en la Copa Libertadores, sumando 42 partidos y dos goles.

ALEX IBACACHE. El lateral izquierdo fue cedido a Everton de Chile, club que mantiene el 50% de su ficha, hasta el 4 de agosto de 2026. /// CEDOC PERFIL

El club quiteño aún no resolvió si retendrá a Pastrán, por cuya mitad del pase tiene una preferencia de compra de US$ 1.600.000. El atacante -que en 2024 fue cedido a Everton, tras 17 juegos y ningún festejo en Belgrano- también podría retornar a Chile, donde es pretendido por Universidad Católica. En el Pirata, tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

Otro que debe volver a Alberdi es Marín, el volante que estuvo a préstamo en Unión Española, club que no hará uso de la opción de US$ 1.000.000, luego de haber descendido a la Segunda División Profesional de Chile. Por este jugador, que en el presente año no logró continuidad debido a lesiones, la ‘B’ pagó en su momento US$ 680.000 por el 80% de la ficha.

Matías Marín es otro de los futbolistas que debe volver a Belgrano al final del presente año. Con la camiseta celeste, el enganche chileno jugó 26 partidos, convirtió tres goles y se anotó una asistencia.

Ibacache, por su parte, tiene contrato con Everton hasta el 4 de agosto de 2026. A la entidad de Viña del Mar, el lateral izquierdo fue cedido sin cargo y con una opción por el 50% del pase de US$ 300.000, la mitad de lo que invirtió la tesorería celeste para incorporarlo tres años atrás.

Palavecino es el único de ‘los chilenos’ que ya se desvinculó de Belgrano, donde llegó a préstamo por US$ 77.000, con una opción de US$ 300.000. Este año volvió a vestir la camiseta de Coquimbo Unido y fue uno de los jugadores destacados del flamante campeón trasandino. Su representante, que no es otro que Bragarnik, acaba de colocarlo en Universidad Católica, donde fue presentado como ‘el refuerzo top’ del actual mercado de pases.