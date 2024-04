Luis Juez: “Se van a enterar qué hicieron con la plata del subsidio del transporte que mandaba el Gobierno nacional”

El senador nacional Luis Juez presenta esta mañana una denuncia penal por supuesta corrupción en la utilización de los subsidios del transporte urbano de pasajeros de Córdoba.

El miércoles 3 de Abril a las 10hs, me voy a presentar en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, en la calle Corro 317 entre Bv. San Juan y Duarte Quirós, para realizar una denuncia penal, junto a representantes del @FCivicodeCba pic.twitter.com/2v4PbweD90 — Luis Juez (@ljuez) April 2, 2024

Denuncia

“Voy a estar este miércoles a la mañana en la Justicia Federal presentando una denuncia. Después se quejan de que no les mandan la plata para el transporte urbano de pasajeros y este miércoles se van a enterar qué hicieron con la plata del subsidio del transporte que mandaba el Gobierno nacional y cómo hacían negocios con las empresas privadas”, adelantó el líder del Frente Cívico.

“Si la Justicia no se calienta, no se mueve, no se motoriza , no se moviliza y no profundiza esta investigación, esta matriz latente que el peronismo siempre utiliza se puede volver a reconstruir”, agregó en diálogo con La Nación Más.

“Esto también lo hablé con el Presidente (Javier Milei). La gente necesita que la Justicia esté a la altura de las circunstancias. Necesitamos transparentar la República Argentina”, aseguró el jefe de la bancada del PRO en el Senado.

Respaldo

“La gente necesita saber qué pasó con su dinero porque si no parece que este hombre que está hace 120 días, es el responsable de todos los males de la Argentina. Alguien se la choreó. Por eso la Justicia no puede mirar para el costado. No es un problema de Milei”, sostuvo.

Juez se presentará junto a representantes del Frente Cívico de Córdoba este miércoles a las 10 en la sede del Ministerio Público Fiscal de la Nación, ubicada en calle Corro 317, para formalizar la denuncia penal.