Luis Juez sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner: "El que las hace, las paga"

El senador nacional Luis Juez consideró que la sentencia que ratificó la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad "no hace otra cosa que estar estrictamente a derecho".

“Fue Cristina la que recurrió a la Corte en queja. La Corte lo dice con claridad. No he podido acceder al fallo, pero lo dice con claridad. Acá no hay una cuestión federal. No es la Corte la que tenga que evaluar ni reevaluar la prueba", explicó en declaraciones a La Nación +.

"No es poca cosa"

Además señaló que el fallo "no es poca cosa", recordó que "hace 17 años que se inició este proceso" y mencionó a "todos los que de una forma u otra hemos colaborado, de alguna manera contribuido a que estos intocables tengan que pasar por la justicia es un momento interesante".

Juez afirmó que hubo "mucha especulación con respecto a todo esto" y que "la sentencia de la Corte nos debería dar por lo menos cinco minutos de tranquilidad para decir: ¡por fin!".

"El que las hace, las paga"

"Ojalá sirva esto como un elemento que ayude a levantar la vara. Que queda claro que no importa quién seas o cuánto poder tengas. Pero pareciera aunque demore, aunque tarde, aunque lenta, aunque perezosa, el que las hace, las paga", concluyó el líder del Frente Cívico.

Antes de conocerse la sentencia, Juez sostuvo que el Alto Cuerpo iba "a fallar" y que lo iba a "hacer conforme a la condena que estableció la Cámara de Casación Penal".

"No veo que haga lugar al pedido del procurador general. Eso es lo que corresponde a cualquier estado de derecho", dijo en declaraciones a Cadena 3.

También advirtió por "momentos de extrema tensión". "Muchos sectores del peronismo, particularmente del kirchnerismo, van a intentar victimarse al extremo creando situaciones de zozobra", aseveró.