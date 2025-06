Luis Juez: "Yo no hago política por la dieta, tampoco tiro manteca al techo"

El senador Luis Juez volvió a mostrarse crítico con el aumento de la dieta de los senadores que desde julio cobrarán más de 9,5 millones de pesos en bruto.

Aumento de la dieta de los senadores

"El problema fue la sesión de mierda que habilitaron 49 senadores de todos los partidos políticos para aumentarse la dieta de la forma en la que se la aumentaron. Yo desde ese día, esa parte de la dieta, entre otros van a parar a un par de criaturas con discapacidad. ´Yo no voy a percibir una moneda´, se lo dije a Victoria Villarruel en aquel momento", recordó el líder del Frente Cívico.

"Esos 47 segundos donde 49 senadores levantaron la mano fue el día "D". De esa vergüenza no vamos a volver más por más que discutamos una paritaria de un punto por mes. Va a pasar como la sesión más vergonzosa del Senado de la Nación”, agregó en declaraciones a Infobae en vivo.

“Fuimos los únicos que nos paramos y dijimos esto es locura”, enfatizó Juez al tiempo que reconoció que su posición provocó el rechazo de sus pares. “Esto me generó una antipatía con el 80% del cuerpo, que hasta el día de hoy no la puedo resolver, ni me interesa resolverla”, sostuvo Juez.

"Yo no hago política por la dieta"

"Vos te creés que yo soy el hijo de Gold Silver, te creés que a mí me sobra, que tiro manteca al techo. No. Yo no hago política por la dieta", aseguró el senador por Córdoba.

Además informó que el mes pasado cobró "6 millones 200 mil pesos, que es un sueldazo, porque mi mujer es docente y gana 600 mil pesos por mes".

"A mí pagame los pasajes y los tres días que estoy en Buenos Aires. Soy abogado penalista. Vivo de eso hace 40 años", concluyó Juez.

Hospital Garrahan

Juez también se refirió a la problemática del Hospital Garrahan. “Los residentes no tienen un salario miserable desde hace un año, lo tuvieron siempre lamentablemente. Esto no es justo. Creo que hay que solucionarlo rápidamente”, aseveró.

“Es absolutamente justo el reclamo de los médicos del Garrahan. No pueden vivir con un salario miserable, tienen que tener un salario que mínimamente les permita vivir con dignidad”, insistió.

Aunque luego aclaró: “Podés mirar la sobredimensión de la estructura administrativa del Garrahan o de cualquier hospital público, pero podés decir este salario miserable no lo pueden ganar esta gente con el nivel de excelencia y dedicación que tienen. ¿Se pueden hacer las dos cosas juntas? Se tienen que hacer las dos cosas juntas”.