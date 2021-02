Malestar en El Panal por la última tanda de Sputnik V

La noticia con la que se cerró la semana fue la primera dosis de Sputnik V que le aplicaron finalmente al gobernador Juan Schiaretti. Si bien el mismo viernes en horas del mediodía, un par de funcionarios provinciales reconocieron que la imagen del gobernador recibiendo la primera parte de la inoculación apagaba un encendido reclamo que había intentado el arco opositor, en la tarde del último día hábil de la semana también se comentó en las inmediaciones de El Panal que en algunos despachos se empezó a reconocer que hay un descontento con la cantidad de dosis que llegó en la última tanda que envió el Gobierno nacional. “Mandaron 5.000 dosis y arriba están enojados. Algunos muy enojados. Si no mandan más, no sería raro que se levante más la voz como para que note que hay un malestar”, dijo un funcionario provincial sobre el enojo en los principales despachos del Centro Cívico.

González y un guiño a ¿la unidad?

La interna del PJ en Córdoba quedó por ahora descartada y uno de los que habló acerca de ello en la semana fue el titular del partido, el presidente provisorio de la Unicameral, Oscar González. “Era obvio que no se podía hacer una elección interna por la pandemia, pero habíamos avanzado mucho. Esas conversaciones que habíamos iniciado podrían trasladarse ahora al armado de las listas y es una posibilidad que no está descartada llegar con una lista única”, dijo en el programa Realidad 2021 que se emite por Canal C acerca de las chances de acercamiento al Frente de Todos. No obstante, no son pocos los que descartan esa alternativa dentro del schiarettismo. “Hoy no suma nada”, dijo un funcionario el jueves por la tarde. De todas maneras, lo que sí camina es la interna del PJ nacional a la que se puede llegar con unidad y cuyas alternativas están siguiendo varios operadores con peso en el peronismo de Córdoba. Uno de ellos no descartó que el intendente Martín Llaryora tenga un lugar de peso en el partido a nivel nacional. ¿Vicepresidente? “Puede ser…”, respondieron escuetamente.

Enemigos íntimos

La visita a Córdoba de la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sirvió para entusiasmar a los integrantes de las filas de Juntos por el Cambio luego de un verano bastante apagado si se lo compara con aquellas giras de festivales y teatros de otros años. Nadie en la coalición de macristas, radicales, lilitos y juecistas quiso perderse la gira de Bullrich por Córdoba y es por eso también que a pocos les llamó la atención la reaparición de algunos que habían optado en el último tiempo por el perfil bajo. Entre ellos, puntualmente, el excompañero de Bullrich en el gabinete macrista: el exministro de Defensa, Oscar Aguad. El radical arribó a la presentación del libro Guerra sin cuartel de Bullrich en Villa Carlos Paz el viernes por la tarde y se sentó entre las primeras filas del evento. Pero todos repararon en la frialdad en el cruce de Aguad con el también radical Mario Negri. Según contaron los presentes en el concurrido evento cuando ingresó uno y el otro ya estaba ubicado no hubo ni siquiera un cruce de miradas. La relación entre los dos radicales nunca fue buena, pero varios creían que eso había quedado el pasado… parece que no.

Schiaretti, la apertura y un pedido especial…

El lunes pasado se llevó adelante la apertura de sesiones ordinarias en la Unicameral con el discurso del gobernador Juan Schiaretti. Debido a la situación sanitaria y los cuidados que impone la pandemia, no hubo militancia ni invitados en cantidad por parte de la dirigencia. Tanto del peronismo como así también del arco opositor. A diferencia de lo que ocurría habitualmente con presencia de legisladores nacionales, intendentes de varias localidades y todo el gabinete provincial; en esta ocasión se decidió cerrar las invitaciones desde la Unicameral: 6 invitados. “El intendente Martín Llaryora; Sebastián López Peña, como titular del TSJ; Ignacio Vélez Funes, como presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, el general de todas las fuerzas, el rabino Marcelo Polakoff y (Silvina) Rivero, la ministra coordinadora, que fue un pedido especial del gobernador”, dijo una fuente legislativa. Que, además, agregó: “lo de Rivero se explica por su cargo como ministra coordinadora, pero además es quien no tiene aspiraciones inmediatas ni en el corto tiempo. Entonces no iba a generar roces”, dijo el hombre.

Mosquera, reunión y pedido particular

En la semana se produjo una audiencia pedida por el ministro de Seguridad provincial, Alfonso Mosquera, a la Cámara Federal para presentar a la jefa de la Policía que asumió en sus funciones en la última parte del año pasado: Liliana Zárate. Cuentan que la charla duró una hora y que estuvieron todos los vocales, aunque hubo una ausencia, la de la camarista Liliana Navarro. La charla fue cordial, a Zárate varios de los presentes la conocían por su trayectoria dentro de la fuerza, pero el saldo de la reunión fue un pedido de los integrantes de la justicia federal al ministro: que en los casos en los que solicitan la colaboración de la policía de Córdoba no le den participación a la Fiscalía General. “Es ley provincial de adhesión a la ley federal de estupefacientes. En el artículo 10 dice que cuando la justicia federal pida colaboración, ésta debe ser autorizada por la fiscalía general”, comentaron desde Tribunales Federales.

La movida que viene…

Cerrada la discusión y el debate en el arco opositor por la vacunación del gobernador Juan Schiaretti, lo que asoma como el tema de la semana en esas filas es el comienzo de las clases. El próximo martes, en una movida impulsada por Juntos por el Cambio, se desarrollarán actividades en todo el país pidiendo el regreso presencial. Algo que en Córdoba ratificaron en la semana, el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, el gobernador Juan Schiaretti y el intendente Martín Llaryora. No obstante, el martes a las 18 en Plaza Colón, los socios locales de JxC entre los que se cuentan el radical Marcelo Cossar; los integrantes de la Coalición Cívica, Gregorio Hernández Maqueda y Cecilia Irazusta; y diferentes referentes del PRO habrá una clase abierta frente a la Escuela Alejandro Carbó con la participación de padres, docentes y alumnos.

Enojo con Briner en Bell Ville por el 400% de aumento

El ajuste que se está conociendo, y el incremento en los impuestos de algunas ciudades con respecto al año pasado, originó la tensión en distintas localidades en los últimos días. Uno de esos casos es el de Bell Ville, donde hay un malestar con el intendente radical Carlos Briner por el incremento del 400% de aumento en las tasas municipales. “El Ejecutivo municipal debería dar marcha atrás con este impuestazo de manera inmediata. Espero que digan que fue un error de cálculo, corrijan lo actuado poniendo un tope razonable y devuelvan lo que corresponda. Sobre todo, porque los vecinos y vecinas no soportan más tarifazos de ningún tipo, por la lamentable situación económica”, se quejó en la semana el edil peronista Gonzalo Pedano y agregó: “es notoria la diferencia del monto del impuesto municipal y el del provincial. En los casos relevados el tributo municipal es 100% más caro, cuando deberían ser aproximados, aún con los mayores beneficios que pueda tener el provincial. Me temo que el impuestazo pueda generar una morosidad mayor, ante la imposibilidad de pagar”.