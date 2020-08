Manos creativas, pintadas y solidarias

Un trazo largo y otro corto. Varios nenes se le acercan, le preguntan sobre esos ‘dibujos’, uno se queda mirando en silencio, otra le trae unas tortitas fritas. Otro trazo, otro color.

Concentrado en su obra, pero rodeado de risitas. Una imagen habitual para Lucho Luna cuando se encuentra al aire libre proyectando murales que renueven el escenario de algún barrio y, fundamentalmente, puedan aportar colaboración en esa comunidad.

Escenas, escenarios, paredes, murales... renovar, de eso se trata. Esa es la misión de este cordobés humorista gráfico, docente de arte, ilustrador, creador de las tiras Gato y Mancha, autor de cinco libros con estos personajes, viñetista en el diario El Tribuno de Salta, e historietista en diversas revistas nacionales e internacionales. Renovar espacios con una acción social.

Lucho Luna nació en Córdoba hace 38 años y desde pequeño le gustó dibujar. Incluso en su casa tiene guardado historietas que hacía en la escuela primaria. Siempre le gustó contar historias, por eso apenas terminó la secundaria comenzó la carrera de Cine. Pero el trabajo no le permitió cumplir con el estudio. Dejó. Siguió trabajando en un Delicity, y una mañana cualquiera en ese bar se topó con una publicación del desaparecido “Diario de bolsillo” que hablaba de un taller de dibujo que daba Crist. Se anotó, por supuesto, si a él siempre le había gustado dibujar. El primer sábado de clases en la casa de Crist se descubrió en su mundo soñado. “Era en un taller, muy informal, muchas anécdotas de su vida, de su trabajo, consejos, dibujos. Cuando vi eso, me dije ‘esto es lo mío’. Tenía 20 años. Yo quería eso”, relata. Y de pronto se encontró en esos sábados escuchando consejos y comiendo asados con Fontanarrosa, Founier, Delfini, el Flaco Arias... La risa en permanente vínculo.

“Salía del taller y me iba al bar frente al teatro y me ponía a dibujar antes de ir a trabajar”, recuerda. Y desde ahí que dibuja todos todos todos los días de su vida. En la casa de sus primos, hermanos o su mamá en las paredes hay dibujos de él de cuando era infante. Siempre dibujando. Aunque desde el 2003 sus dibujos empezaron a ser publicados.

A gran escala. Y ese amor por el arte gráfico lo llevó a los proyectos a gran escala. Su primer mural lo hizo al lado de la Plaza de la Música. Cien metros de pared. Todo un desafío en ese momento para él. Desde entonces ha hecho más de 20 murales en distintos barrios y plazas de Córdoba, desde Los Carreros a Inaudi, Argüello o San Vicente, el último que pintó en el CPC.

“Transformar un lugar es una experiencia muy linda, estás en la calle y siempre hay gente que pasa y te cuenta algo del barrio. En San Vicente la gente se me acercaba, me comentaba algo de Unión San Vicente, de los carnavales, del Lobizón”, expresa emocionado. Y agrega: “El mural lo que tiene de bueno es romper el espacio, intervenir el espacio público. Me tocó hacer murales decorativos, pero el mural tiene que estar en la calle, la gente tiene que verlo, criticarlo, quererlo, odiarlo; me gusta porque seguís siendo anónimo y la obra se ve”.

Solidaridad. Ser solidario es una de las bases de sus trabajos; y usa su Instagram (@LuchoLuna) para juntar buenas intenciones y llevarlo a la práctica. ¿Cómo? El estar pintando en la calle le hizo conocer gente y escuchar las necesidades, y asociarse a los que hacen trabajos solidarios. Una persona le contó que estaban buscando alimentos para un merendero, y ahí fue, se metió con todo, convocando a otros vía redes sociales.

“Si tenés herramientas para mejorar la calidad de vida de alguien, hay que hacerlo, no quedarse”, dice. Empezó a ayudar en un merendero en Alta Córdoba y así se fue sumando a diversas acciones.

Días atrás estuvo en Chacra de la Merced y vio la necesidad de los vecinos que pasaban frío. Pero no se quedó con mirar. ¡Acción! Se puso en campaña para obtener frazadas y camperas. Y consiguió, además, cocina, cama y muchas cosas más. Usó sus contactos para crear una red solidaria junto a gente que está inserta en estas acciones como la Fundación Yo por vos.

“No hay que irse tan lejos, hay que mirar alrededor y ver cómo ayudar con lo que podamos. Le cambias la vida a mucha gente, y además te hace bien”, cuenta Lucho.

Por eso, el sábado 15 de agosto estará pintando un mural al aire libre en Chacra de la Merced para celebrar el Día del Niño, y allí harán una comida para los vecinos; mientras pinte un trazo largo, otro corto, mezcle colores, juegue con la imaginación, narre historias y las nenas y los nenes se acerquen, le pregunten por esos “dibujos” y festejen con varias risas las ocurrencias de la juntada.

Las historietas de Gato y Mancha, creadas por Lucho Luna, se publican en Estados Unidos y España.

Sus oficios