“Mantener limpia esta ciudad es altísimo”: Díaz comparó el costo de la basura con la recaudación

La basura, recolectada seis veces por semana, fue el ejemplo que eligió Magalí Díaz para ponerle números al debate por las tasas municipales en Córdoba. “Mantener limpia esta ciudad es altísimo”, sostuvo al comparar la recaudación con el costo del servicio.

“Para mí, y creo que para cualquiera, es increíble. No sé en qué lugar del mundo pasa seis veces por semana que alguien se baje a la puerta de tu casa a recolectar residuos y meterlos en un camión. Mantener limpia esta ciudad es altísimo”, afirmó la funcionaria.

Díaz planteó que la cuenta no cierra si se mira solo lo que se paga por inmobiliario: “Si te digo lo que se recauda por inmobiliario mensual y el costo de la basura, no es ni un 30% lo que se recauda de inmobiliario en relación al costo de la prestación del servicio”. Y dio un ejemplo: “Si mensualmente recaudás 7.000 millones y el costo de la basura está en el 20–21%”.

“Córdoba es una ciudad compleja”: el marco que planteó Díaz

“Córdoba es una ciudad muy grande, heterogénea, amplia en extensión. Es difícil mantenerla con poco presupuesto y finanzas ajustadas, con el subsidio del transporte, el incremento de demanda en centros de salud y la educación. Es una ciudad compleja. Dentro de esa complejidad, creo que se está mejorando mucho y hay mucho para mejorar”, aseguró.

En ese marco, enumeró que el costo de la ciudad no se limita a la recolección: mencionó desagües, cloacas, alumbrado, plazas y bacheo, entre otros frentes.

Automotor e inmobiliario: qué dijo sobre los incrementos

Al explicar el automotor, Díaz remarcó que el cálculo toma como referencia la tabla de ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina). “Analizando el padrón, tomando la tabla de ACARA y actualizando los rangos de cálculo, el 93% de los contribuyentes de la ciudad va a tener, del período 25 al período 26, un incremento por debajo del 30%… y solamente el 7% puede tener un incremento un tanto mayor”, dijo.

Sobre el inmobiliario, sostuvo: “No se actualizaron alícuotas ni bases imponibles. Se toma la contribución de inmuebles a diciembre de 2025”. Y señaló que quienes pagaron anualidad el año anterior verán el ajuste: “esa persona sí va a ver un 28,14% más”.

La Municipalidad informó que la cuota única y la primera cuota vencen el 10 de febrero.

