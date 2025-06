Martin Simonian: "Queremos un código fácil de entender y práctico para aplicarlo"

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una comisión especial que trabajará en la actualización del código. El oficialismo plantea sanciones más útiles, reglas claras y una "noche de reflexión" para infractores.

Con el respaldo unánime del Concejo Deliberante, la ciudad de Córdoba dio un paso clave hacia una nueva etapa normativa: la creación de una comisión AD HOC que trabajará en la reforma integral del Código de Convivencia Urbana. El presidente del bloque oficialista, Martín Simonián, explicó que el objetivo es modernizar un código desactualizado —con bases que datan de 1980— y adaptarlo a los desafíos actuales, con foco en reglas claras, sanciones útiles y justicia restaurativa.

El edil, en diálogo con radio Punto a Punto (fm 90,7), subrayó que el intendente Daniel Passerini impulsa esta transformación “porque no podemos seguir operando con normas que regulan, por ejemplo, los cibercafés, que ya no existen”. Y agregó: “Queremos un código fácil de entender para la gente y práctico para aplicarlo”. La propuesta no se limitará a cambios punitivos, sino que incorporará una mirada pedagógica y de reparación.

Uno de los ejes centrales será el reemplazo de la justicia meramente sancionatoria por un enfoque restaurativo, donde el castigo se vincule a la reparación del daño. “No se trata solo de multar, sino de generar conciencia: que limpiar el baldío, pintar una pared o recomponer lo dañado duela más que pagar”, detalló Simonián. El oficialismo sostiene que esa “noche de reflexión” puede tener más impacto que una simple infracción económica.

Córdoba: proponen arresto de hasta 15 días para conductores alcoholizados

En ese sentido, también se evalúa la controvertida reincorporación de la figura del arresto administrativo, limitada a ciertos casos de reincidencia grave. Simonián aclaró que no se trata del viejo arresto por merodeo —propio del código provincial—, ni de una privación de libertad en cárceles comunes. La Constitución provincial habilita a los municipios a aplicar arrestos de hasta 15 días en sedes administrativas, y su aplicación sería excepcional: “Es para que alguien que no siente el peso de la multa piense dos veces antes de reincidir”, argumentó.

La comisión ad hoc escuchará a especialistas, vecinos y actores sociales para construir una norma moderna, eficaz y cercana a la realidad cotidiana. El presidente del bloque PJ en el Consejo Deliberante se mostró optimista sobre la recepción de estas medidas por parte de la ciudadanía: "Yo creo que esto va a tener una buena recepción en la sociedad porque desde hace tiempo el cordobés, la sociedad cordobesa está conviviendo con este tipo y fíjate la palabra que uso, este tipo de atropellos". La meta es que el vecino "sepa que va a tener herramientas simples y efectivas y un municipio decidido a hacerla cumplir".