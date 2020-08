Más que una aventura

Atenas es conocido por su básquet. Son una marca registrada. Sin embargo, este año han decidido apostar con fuerza al vóley. Tan es así que participarán de la Liga Femenina A1 del vóleibol nacional.

Desde hace un tiempo en el “Griego” se venía trabajando en esta disciplina. Pero recientemente los entrenadores y hermanos Matías, Josué y Nicolás Montalbán presentaron un proyecto que tuvo el visto bueno de la dirigencia que trabajaba en esta área, que se asesoraron con directivos que conocen del tema como Eduardo Fernández, presidente de la Federación de Vóley de Córdoba, y Medardo Ligorria, secretario de Deportes de la Municipalidad. Ellos les dieron algunas pautas, los incentivaron, y Felipe Lábaque, titular del club de barrio General Bustos, dio su apoyo y se mostró predispuesto a este salto de calidad; y se lanzaron a una participación importante. Por tal motivo, afirman: “No será una aventura”.

A propósito, Pablo Parón, dirigente de Atenas, le explicó a PERFIL Córdoba: “Sabemos que no es fácil, pero el desafío nos gusta... Desde hace un tiempo estamos trabajando, lo pensamos de cero con la comisión de padres, empezamos a potenciar el vóley femenino, dio buenos resultados, tenemos cuatro jugadoras en Selección nacional. Pero le queríamos dar una vuelta de rosca para jugar la Liga y proyectarnos. Los profes del club se movieron y acá estamos. No queremos que sea una aventura de un año. Empezamos con un proyecto a cinco años”.

Y proyectan un equipo bien cordobés, con identidad. Por tal motivo, la idea es que sea un plantel de 24 jugadoras locales. En ese marco, horas atrás confirmaron a la primera refuerzo: Ángeles Ligorria, una de las promesas emergentes más importantes del vóley nacional, que llega proveniente de Gimnasia La Plata.

“Lo que queremos es poder replicar la época dorada de Atenas en el básquet. Por eso será con todas jugadoras de Córdoba, porque creemos que en Córdoba hay muy buenas jugadoras. Queremos un equipo con identidad. El proyecto es muy interesante”, aseguró el dirigente del “Griego”, que reconoció que ya hablaron con otra figura cordobesa del vóley que se mostró interesada. “La mayoría de las chicas serán del club”, aclaró el directivo.

¿Cómo lo van a solventar? “Queremos ser competitivos el primer año. No queremos estar de paso, ser protagonista, dentro de la misma línea que baja desde el básquet, de no hipotecar el club”, afirmó Parón, que se mostró optimista debido a que ya hay sponsors que se han mostrados dispuestos a estar, y a que el departamento de marketing ya está trabajando y logrando resultados. Además los partidos no serán todos en la ciudad, sino que se está gestionando llevar algunos juegos a localidades del interior provincial donde el vóley tiene muchos adeptos.

Los partidos del vóley de Atenas serán televisados por ShowSport.

Agarrando la posta de la “U”

El año pasado Universitario jugó de la A1 del vóley femenino y su participación motivó a Atenas. La “U” hizo un excelente trabajo en la divisional y todo fue a pulmón por parte del entrenador y las jugadoras. “Hay que sacarse el sombrero con lo que hizo Universitario el año pasado. Dieron el puntapié inicial para demostrarnos que se puede. Lo del DT de Universitario es para hacerle un monumento, la remaron bien de abajo para solventarse en la competencia. Se dieron el gusto. Ahora nos toca a nosotros con el nombre de Atenas y todo lo que significa”, elogió Parón.