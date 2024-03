Mendiolaza: cavaron un túnel para robar en el country Estancia El Terrón

Tres ladrones asaltaron a un matrimonio en un violento robo ocurrido en el country Estancia El Terrón de la ciudad de Mendiolaza.

Testimonio

El dueño de casa relató que fue sorprendido por los asaltantes alrededor de las 23.40 del lunes cuando estaba mirando televisión en su vivienda de ese barrio privado de la ciudad de Sierras Chicas.

Los ladrones habrían realizado “tareas de inteligencia” y cavaron un túnel para entrar en la vivienda y evadir el sensor eléctrico.

“Sentí un ruido, creía que era mi hijo que venía de la cancha. Tres individuos, lo primero que hicieron fue golpearme con un cortafierros en la cabeza. Me agarraron, dos se fueron a buscar a mi señora. Nos llevaron al dormitorio”, contó en declaraciones a El Doce.

“Querían dólares, no querían plata. No se quién les ha dado ese dato. No tengo ni en colores. Se les dio el dinero que teníamos”, agregó.

El dueño precisó que “revolvieron absolutamente todo” y “se llevaron dos computadoras, relojes, una pistola calibre 22, una Tala de tiro deportivo”, entre otras pertenencias.

Sin detenidos por el crimen de Sebastián Villarreal: su hija aseguró que tenía cuatro disparos

Inseguridad

Además expreso que “todavía tienen que hacer el inventario para ver qué se han terminado de llevar”.

“Realmente había uno que estaba totalmente sacado. Cuando encontró la pistola dijo ´quédense quietos porque los matamos´”, añadió.

El propietario detalló que los asaltantes permanecieron alrededor de “20 minutos” en el domicilio y reiteró que “revolvieron absolutamente todo”.

Violencia urbana en Córdoba: un hombre mató a otro de un puntazo en el corazón

También dijo que no sabía cómo podía llegar a terminar el asalto. “Las reacciones de cada persona son todas distintas y en cualquier momento una mala actitud de ellos puede terminar en una mala reacción de la otra parte y sabemos cómo termina eso”, explicó.

“Han hecho un trabajo de inteligencia, realmente una cosa muy rara. Nadie sabe explicar que pasó que no se activaron las alarmas”, concluyó el damnificado.