“Mi camino profesional ha sido a mi ritmo y al de mis hijos”

Cuando Solcito Fijo habla de su presente profesional, sus emociones brotan a flor de piel y una palabra se repite de manera constante: “Tiempos”. Luego de haberse formado artísticamente junto a su padre, uno de los mayores exponentes del género en materia infantil como es Piñón Fijo, consideró que había llegado el momento de emprender su propio camino y, desde hace varios años, comenzó a escribir canciones de acuerdo al momento de su vida que le tocaba atravesar.

Nada fue apurado, su carrera como solista la comenzó a forjar con la premisa de acompañar a sus hijos en su crecimiento, lejos del ritmo frenético que imponen los shows en vivo recorriendo el país.

No fueron fáciles sus primeros pasos, ni estuvieron exentos de nubarrones amenazantes: en el momento que comenzaba a tomar vuelo propio tomó trascendencia un fuerte enfrentamiento familiar –justamente– con su padre, la persona que la había incorporado al mundo artístico. Hoy las heridas parecen haber sanado y Sol se encuentra en Carlos Paz con su espectáculo: ‘El Show de Solcito’, que se presenta en el flamante teatro Wo y que es uno de los favoritos a llevarse el mejor espectáculo infantil de los Premios Carlos.

—Con un público que se consolida año tras año, ¿cree que el camino como solista fue más fácil o más difícil de lo esperado?

—Es un gran desafío, principalmente porque tiene mucho aprendizaje. Tengo mucha experiencia por todo lo que aprendí acompañando a mi padre, pero esto es diferente, ha sido un camino de mucha escucha interna, a mi ritmo y al de mis hijos Luna y León. No se dieron los resultados rápidos, fue todo paso a paso y no estuvo exento de piedras en el camino. Hubo altibajos, tuve reencuentros con mi niña interna, fui mamá en el medio y obviamente también hubo muchísimas alegrías que hacen tan linda a esta carrera.

—¿Cuándo nació su primera canción?

—Con Luna. Cuando ella nació en 2016, bajé un cambio y decidí enfocarme en ella, me parecía demasiado trajín para una bebé tan chica. En octubre de ese año nació mi primera canción, la hice desde un lugar lúdico con Luna, fue un gran desafío porque tengo la vara alta que impone mi historia familiar. Nunca me imaginé que podía hacer material propio, tal vez por autolimitaciones, pero me fui animando, me fui metiendo en mi nido y fueron naciendo canciones al punto que ya llevamos cuatro discos, varias temporadas teatrales y también premios ganados.

—En ese marco, ¿qué rol tuvo su papá?

—En ese septiembre decidí bajarme del barco de Piñón y, para cuidarme de mis propios prejuicios, no le mostré las canciones, recién lo hice cuando estuvieron termina das. Cuando le mostré la primera canción me sentí acompañada, muy contenida, él nos pedía que escribiéramos nuestras propias canciones.

—Después de los fuertes cruces que tuvieron, que hasta tomaron trascendencia nacional, ¿cómo está hoy la relación con él?

—Las diferencias que tengo con mi padre las tuvimos siempre. Trascendieron cuestiones que jamás me hubiera imaginado que pasarían, fue justo en un año muy especial, acababa de tener a mi segundo niño. Nunca nadie sabrá lo que realmente pasó, no fue mi perfil ni el de mi padre contar intimidades que, en definitiva, son las que ocurren en todas las familias, solo que las nuestras, al tener un perfil público, trascendieron. Ya está todo bien, hemos podido dialogar como lo hicimos siempre, respetando los procesos. Fue algo que trascendió, lamentablemente y tuvo impacto en mi carrera profesional. Durante casi dos años estuve encerrada en mi casa, mi guarida segura, porque no iba a negociar mi salud mental por mi carrera o por dejar un título. Ya viví el proceso interno, por eso ahora puedo hablarlo, está todo sanado, charlado, jamás estuvo en duda el amor que nos une.

—Todas sus canciones hablan de valores. ¿Cuál es el mensaje que busca transmitir?

—Cuidar las infancias, respetarlas de tanto acelere adulto. Poder equilibrar la infancia. Venimos rompiendo mandatos y formatos y a mí, con 37 años, me cuesta aggiornarme a tanto acelere. Busco en mis canciones y des de mi lugar como mamá encontrar qué es lo que me hacía feliz en mi infancia, desligado de los aparatos, las pantallas, busco acompañarlos con un cuento, con canciones, un equilibrio, cuidar la infancia de los niños. Hablar de emociones, de educación emocional, es sumamente importan te, me siento muy aprendiz como mamá, soy una mamá en búsqueda de herramientas para acompañar los procesos de mis hijos.

—Con enero ya terminado, ¿qué balance hace de la temporada?

—Muy feliz. Nominada a los Carlos por cuarta vez, lo ganamos el año pasado, con expectativa de poder ganarlo nuevamente. El premio es para el gran equipo que sostiene y comparte los mismos valores. El show es un trabajo integral de todo el año, me siento muy contenida, renovada. Es un show totalmente nuevo que tiene mucho de todos mis procesos internos. Que sea tan bien recibido me genera mucha alegría, mucha confianza y me da mucha esperanza para lo que viene, como el Kidzapalooza que es el Lollapalooza para niños y que lo hemos cerrado hace poco.