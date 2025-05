Milei ante su primer test electoral: las tendencias a 6 meses de las elecciones

El domingo 26 de octubre se celebrarán las elecciones de medio término 2025: a 6 meses de esos comicios, la última encuesta nacional de Consultora Delfos arrojó que el oficialismo se mantiene competitivo, pero pierde margen frente al crecimiento de Unión por la Patria (UxP).

“En un escenario de fragmentación, la oposición tiene más chances de competir en igualdad de condiciones si logra unidad estratégica. El núcleo duro de Milei resiste, pero no crece, mientras que la oposición mejora levemente su intención de voto, sobre todo UxP, aunque todavía no capitaliza un rechazo masivo al gobierno. El escenario electoral aún favorece a Milei, pero con luces amarillas de alerta política”, concluye el informe. La brecha entre La Libertad Avanza (LLA, 35,5%) y UxP (31,3%, es de apenas 4,2 puntos porcentuales), estadísticamente no significativa dado un error muestral de +/1,8%.

Todas las consultoras nacionales que actualizaron mediciones en abril muestran que se achicó la ventaja que LLA sostenía hasta marzo; Analogías reportó un empate técnico entre el oficialismo y el peronismo (30,8% vs 30,2%).

En la misma línea se ubicó Proyección Consultores, con el matiz de que en su medición UxP quedó delante por 2,6 pp (31,6% vs 29,3%), una diferencia estadísticamente no significativa dado el error muestral de +/-2%.

En tanto, según la última encuesta nacional de Tendencias Consultora la brecha entre LLA y UxP es de 2,2 pp: 36,8% vs 34,6%, estadísticamente no significativa para un error muestral de +/-1,02%.

La encuesta publicada el pasado domingo 27 de abril por Zuban Córdoba también arrojó un empate técnico entre LLA (casi 35%) y UXP (34,4%).

De las mediciones realizadas en abril, sólo dos arrojan una ventaja mayor a favor del oficialismo: una es la de Pulso Research, que reporta casi 30% para LLA vs 22,1% para el peronismo kirchnerista (gráfico abajo). De eso resulta una brecha de 7,7 pp, en el límite de la significatividad estadística dado un error muestral de +/-3,5%. Aun así, el evolutivo de ese informe también muestra que la brecha se achicó respecto a marzo para ubicarse en torno a los niveles mínimos de la serie histórica.

La otra encuesta que arrojó un resultado relativamente más favorable a Milei fue la de Management & Fit: casi 37% para LLA vs casi 26% para UxP, una brecha de 11 pp estadísticamente significativa dado un error muestral de +/-3,5%. Con todo, ese informe también muestra que la ventaja se achicó y que el sello libertario perforó el umbral del 40% en abril.

En síntesis, el repaso de las últimas siete encuestas nacionales arroja que:

1) En promedio, LLA alcanza 34% de intención de voto, mientras que UxP ronda el 31%.

2) Ambos sellos se ubican por encima del caudal que obtuvieron en las primarias de agosto de 2023; 30% vs 27%, respectivamente.

3) Ninguna tercera fuerza alcanza los 2 dígitos; la que más se acerca es el PRO (9%), columna vertebral de Juntos por el Cambio, lo que marca la pérdida de centralidad de JxC a manos de LLA, lo cual diluye el escenario de tres tercios de 2023 y recrea una nueva polarización en un escenario fragmentado.

4) Sin embargo, el PRO conserva una carta para jugar: si la brecha con el peronismo K sigue estrechándose, Milei necesitaría una alianza con el sello amarillo para mejorar sus chances de cara a octubre.

Si hacemos zoom en provincia de Córdoba, distrito donde Milei obtuvo 74% de los votos en el ballotage de 2023, la última encuesta de Comparactiva reportó 35,3% para LLA, casi 29% para el oficialismo provincial y 9% para el peronismo nacional.

A diferencia de lo que sucede a nivel país, en ese informe la serie evolutiva muestra una tendencia ascendente para LLA y ambas expresiones del peronismo (provincial y nacional), vs. un retroceso de JxC. La brecha de 6,5 pp a favor del sello libertario sobre Hacemos por Córdoba no resulta estadísticamente significativa dado el error muestral de +/-3,8%, lo que sugiere un panorama competitivo.

Analista de opinión pública y mercado

@berranorman