Milei ratificó liderazgos en su visita a Córdoba

El presidente Javier Milei concretó el viernes por la tarde una fugaz pero intensa visita a la ciudad de Córdoba, en el marco del llamado “tour de la gratitud”. La actividad, impulsada por La Libertad Avanza (LLA), no solo buscó agradecer el amplio respaldo ciudadano en las últimas elecciones, sino que también sirvió para reafirmar el liderazgo provincial del diputado nacional Gabriel Bornoroni, jefe de bloque de LLA en la Cámara Baja.

Acompañado por la secretaria General de la Presidencia y presidenta del partido, Karina Milei, y los diputados Bornoroni y Gonzalo Roca, el mandatario encabezó una caravana que congregó a cientos de militantes y simpatizantes en el corazón del barrio Nueva Córdoba, lo que se transformó en la segunda visita a la provincia en menos de una semana, luego de la presentación de los F-16 en Las Higueras.

A la hora de las lecturas políticas, la visita ratificó liderazgos en Córdoba y la influencia de Bornoroni en la mesa chica libertaria. El diputado cordobés no solo compartió el estrado con el Presidente, sino que, de manera previa a la caravana, mantuvo una reunión privada en el hotel Quinto Centenario junto a Karina Milei, Eduardo ‘Lule’ Menem y Martín Menem.

Este encuentro a solas fue tomado por los propios libertarios cordobeses como una señal inequívoca de ratificación de Bornoroni como la principal referencia política de La Libertad Avanza en Córdoba, de cara a las fuertes definiciones que marcarán el escenario de 2026. Mensajes.

Durante la recorrida, que culminó en un acto en el Paseo del Buen Pastor, el Presidente agradeció la “confianza recibida” y ratificó el rumbo de su gestión. Milei sostuvo que su gobierno es “el primero en la historia argentina que cumplió íntegramente con las promesas de campaña” e indicó que los resultados iniciales permiten avanzar con las denominadas reformas de segunda generación. Entre estas transformaciones, el mandatario mencionó el envío del nuevo presupuesto al Congreso, la modernización del régimen laboral y la elaboración de un nuevo Código Penal. Además, adelantó que se impulsarán iniciativas legislativas para “terminar con las prácticas de la política populista irresponsable”.