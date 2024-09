Miranda, del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba: “Si esto no se soluciona, vamos a tener que cortar el servicio al Pami”

El vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Diego Miranda, denunció que el Pami les debe a menos 12 mil millones de pesos y advirtió que “si esto no se soluciona vamos a tener que cortar el servicio”.

“Ayer en un programa radial en Buenos Aires la autoridad máxima del Pami (Esteban Leguízamo) hizo estas declaraciones que a las farmacias no se les debía absolutamente nada. Y hay una deuda de más de 12 mil millones de pesos que esta semana si no ingresa el pago que corresponde según el cronograma se iría a alrededor de 18 mil millones”, afirmó Miranda

“Lo que está debiendo Pami son dos anticipos. Y esta semana debería ingresar el tercer anticipo porque es por quincena. Así que si extrapolamos los números son alrededor de 6 mil millones por quincena, estaría en 18 mil millones”, precisó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Críticas

“Realmente nos sorprendió las declaraciones. O miente conscientemente o hay un nivel de ignorancia que preocupa. Porque dentro de las declaraciones también decía que se habían acortado a cinco cajas el consumo de los jubilados. El jubilado o cualquier paciente va a consumir lo que el médico le diga que tiene que consumir de acuerdo a la patología o enfermedad que tenga”, aseveró Miranda.

Y luego aclaró: “Aparte hoy en día lo que es la receta electrónica y los que son los sistemas de validación, el Pami tiene toda la información para auditar el consumo o el sobreconsumo que ellos dicen tener. La verdad que nos preocupa que vayamos para ese lado”.

Cadena

“Cuando la farmacia adquiere un medicamento a la droguería, a los 21 días los paga. La droguería les paga a los laboratorios, así el que fabricó la caja, el que la hizo llegar a la farmacia ya cobró. La farmacia cobra cuando paga el Pami. O sea la que está sosteniendo todo el eslabón económico de la cadena es la farmacia, el eslabón más débil de toda la cadena”, contó Miranda.

Además sostuvo que “la farmacia está en una situación alarmante”. “Esta semana ya no podemos sostener. Lo que sí hay que reconocer que a pedido de la industria ampliaron el crédito, o sea que la farmacia se endeudó más para que al jubilado no le falte el medicamento”, añadió.

También relató que esta tarde habrá “una reunión con todas las entidades porque esto es a nivel país, no es a nivel Córdoba, y ahí ya se tomarán medidas”.

“Las farmacias de Córdoba no pueden sostener esta situación y evidentemente si esto no se soluciona vamos a tener que cortar el servicio al Pami. También afecta a la provisión de todos los medicamentos para todas las obras sociales, ya que el Pami representa casi el 70 por ciento de lo que es el movimiento de la farmacia”, concluyó.

Pami Córdoba

“Eso se maneja a nivel nacional. Nosotros no tenemos convenios directos con las farmacias, sino que el Pami paga a través de las cámaras”, explicó el titular de Pami Córdoba Marcos Patiño Brizuela.

“Yo he estado en comunicación el día de hoy (por el martes) con Diego Antoniolli, que es dueño de una cadena de farmacias y es el presidente de la Cafapro. Lo que me estaba señalando Diego es que todavía había un pago que no se había realizado que era el anticipo, pero que estaban en negociación a nivel central para el pago”, contó a la emisora cordobesa.

“Y hoy salió el director a nivel nacional diciendo de que el pago ya estaba realizado. Así que estamos en comunicaciones con Buenos Aires para confirmar esta noticia, pero en realidad tengo que decir lo mismo que dijo el director nacional que es que el pago está hecho”, enfatizó Patiño Brizuela.