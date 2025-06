MSC Cruceros celebró en Córdoba sus 30 años en el mercado argentino

Con una fiesta acorde a la celebración, MSC Cruceros festejó en Córdoba sus 30 años en el mercado argentino con agencias de viajes, operadores y prensa. El encuentro sirvió, además del consabido brindis, para premiar a sus mejores representantes cordobeses y realizar algunos anuncios sobre la próxima temporada. Para encabezar la celebración estuvieron presentes Javier Massignani, Managing Director Argentina & Latam, y Pablo Laudonia, Gerente de Ventas, de MSC.

Entre los anuncios más destacados para los viajeros cruceristas, resalta la llegada por primera vez al puerto de Buenos Aires del MSC Fantasía, un barco de 333 metros de eslora, 1.637 cabinas con capacidad para más de 4.300 huéspedes y un diseño vanguardista que combina tecnología, sostenibilidad y calidez mediterránea.

Además –al igual que su mellizo, el MSC Prezioza que también operará desde la terminal Quinquela Martín– ofrece la exclusiva categoría MSC Yacht Club, un concepto de “barco dentro del barco”, una experiencia premium con All Inclusive de bebidas Premium y Wi-Fi; restaurantes privados; piscina, solárium y jacuzzi exclusivos; acceso prioritario al MSC Aurea Spa; servicio de mayordomo 24/7, y embarque y desembarque prioritario, entre otros amenities, ideal para quienes buscan privacidad, confort y distinción, sin renunciar a la aventura del viaje en crucero.

Presentan "Nuevo Güemes", un proyecto de renovación urbana con inversión de USD 1.520 millones

Desde Buenos Aires y Montevideo, el MSC Fantasía ofrecerá 14 salidas con itinerarios de 8, 9 y 10 noches, que recorreran algunas de las playas más fascinantes y codiciadas del litoral brasileño: Río de Janeiro, Ilhabela, Camboriú, Búzios e Ilha Grande.

Entre sus propuestas más destacadas, el barco ofrecerá un itinerario exclusivo de 10 noches para las fiestas de fin de año, que permitirá a los huéspedes vivir el mágico espectáculo de los fuegos artificiales en la Bahía de Copacabana desde una ubicación privilegiada en altamar.

Por otra parte, el MSC Preziosa ofrecerá una propuesta diferente pero igualmente tentadora: itinerarios de 7 noches partiendo desde Buenos Aires con destino a Punta del Este, Itajaí (Balneario Camboriú) y Santos. Este barco comenzará su temporada el 20 de enero de 2026 y la finalizará el 26 de marzo.

Mes del crucero

Otro anuncio importante para los viajeros fue que, en el marco del Mes del Crucero y el 30° aniversario, MSC Cruceros presenta una serie de promociones especiales pensadas específicamente para sus huéspedes. Hasta el 30 de junio (inclusive) de 2025. los beneficios serán: bebidas en las comidas (únicamente en restaurante principal) + WiFi; upgrade a all inclusive de bebidas por US$ 50 extra por huésped; upgrade a all inclusive de bebidas + WiFi por US$ 100 extra por huésped, y una promoción de un descuento del 30% en la categoría MSC Yacht Club más excursión incluida.

Tres décadas junto a los argentinos

La historia de MSC Cruceros en Argentina comenzó en 1995, cuando la compañía instaló su primera oficina en pleno centro porteño. Ese mismo año, el MSC Monterrey inició la aventura sudamericana, marcando el inicio de una presencia que no dejó de crecer.

A lo largo de estos 30 años, MSC Cruceros consolidó una propuesta que evolucionó al ritmo del mercado argentino: en 1999 con la llegada del barco MSC Rhapsody; en 2004 con MSC Melody, que marcó el inicio de las operaciones conjuntas con Brasil, y en 2007 con MSC Opera, con el que ofreció, por primera vez, una temporada dedicada exclusivamente a huéspedes argentinos desde el puerto de Buenos Aires.

El crecimiento continuó con la llegada de los barcos MSC Musica, MSC Sinfonia y, más recientemente, con el imponente MSC Splendida, que marcó en la temporada 2024/2025 un verdadero salto de calidad con la incorporación de la experiencia MSC Yacht Club para el mercado argentino.

Iguazú y las cataratas entran en el radar de Copa Airlines y Aerolíneas Argentinas, que ya reactivó la ruta directa desde Córdoba

Grand Voyages: travesías transatlánticas para soñar

La temporada también ofrecerá dos Grand Voyages a bordo del MSC Fantasia. El primero partirá el 8 de noviembre de 2025 desde Barcelona hacia Buenos Aires, con 16 noches de navegación y opción de agregar un crucero previo de 10 noches desde Venecia, pasando por ciudades como Dubrovnik, Corfú y Civitavecchia.

El regreso a Europa será el 23 de marzo de 2026, con un itinerario de 19 noches que visitará destinos como Ilhabela, Río de Janeiro, Islas Canarias y Valencia, finalizando en Barcelona.

Premios y reconocimientos

Como parte de la celebración de su 30º Aniversario en Argentina, Massignani y Laudonia hicieron entrega de varios premios y reconocimientos a agencias y operadores.

- Premio mejor productor 2024/2025, para Lozada Viajes; al segundo mejor productor 2024/2025, para Turismo Latino, y al tercer mejor productor 2024/2025, a Latitud 40 Viajes.

- Premio mejor productor de grupos 2024/2025, Proa Viajes y Turismo.

- Reconocimiento destacado 2024/2025, María Claudia Gutiérrez Viajes.

- Premio mejor productor destinos internacionales 2024/2025, Juan Toselli Internacional.

Para más información sobre promociones del Mes del Crucero, itinerarios o reservas, visite www.msccruceros.com.ar o consulte a su agencia de viajes.