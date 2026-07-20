Multas a bancos por estafas virtuales: Córdoba sancionó a entidades financieras por más de $386 millones

La Provincia de Córdoba impuso multas por más de $386 millones a distintas entidades financieras por irregularidades detectadas en la atención de casos vinculados con estafas virtuales y otros delitos informáticos que perjudicaron a consumidores.

La medida fue adoptada por la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que concluyó que varias empresas incumplieron obligaciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor.

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Por qué fueron sancionados los bancos

Según informó el organismo, durante las actuaciones se verificó que algunas entidades no brindaron información suficiente a los usuarios afectados y presentaron demoras en la respuesta a los reclamos.

Además, se detectaron incumplimientos en las medidas de seguridad exigidas para las operaciones realizadas por canales electrónicos.

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La investigación también advirtió falencias respecto de la normativa del Banco Central, que exige a las entidades financieras contar con mecanismos para identificar operaciones sospechosas, evaluar riesgos y prevenir maniobras de fraude.

Qué entidades fueron alcanzadas

Entre las empresas sancionadas figuran Banco Galicia, Banco Macro, Banco Santander, Banco Supervielle, Tarjeta Naranja y Prisma Medios de Pago (Visa), entre otras.

En paralelo, Defensa del Consumidor abrió una actuación de oficio que involucra a todos los bancos y billeteras virtuales que prestan servicios en Córdoba.