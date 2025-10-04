Munir Bracco: “AFA respalda abiertamente el juego online sabiendo que es perjudicial”

“La camiseta de fútbol que debiera inspirar a los niños se convierte en una publicidad como si fuera de una droga, porque esta también es una droga, aunque sin sustancia legal o ilegal destruye igual”. La presentación de Munir Bracco en el Senado de la Nación ante los legisladores que analizan el proyecto de ley de prevención de la ludopatía, que obtuvo media sanción en Diputados en noviembre de 2024 y corre el riesgo de perder estado parlamentario a fin de año, fue impactante.



Con tono firme, el vicario de la Pastoral Social y vocero del Arzobispado de Córdoba, entró de lleno en una disputa que promete escalar. Braco no se guardó nada respecto a la posición de la Iglesia en el tema apuestas en el fútbol y de hecho fue directo contra la AFA: “Ellos respaldan abiertamente el juego online sabiendo que es perjudicial”. Desde la entidad que preside Claudio Tapia salieron a responder. “No defendemos intereses comerciales, sí la sustentabilidad de los clubes y su rol social. Si se aprueba la prohibición total sería un golpe financiero histórico que pondría en riesgo al fútbol profesional y a la función social que cumplen nuestras instituciones”, precisó Javier Méndez Cartier, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.

“Parte de los millones que se mueven en el tema apuestas son para sostener a los clubes, pero, en definitiva, el dinero que entra proviene de la enfermedad de miles de familias”, sostuvo Bracco luego de su presentación, en diálogo con Punto y Aparte (Punto a Punto Radio 90.7), alertando sobre el impacto social de las apuestas online.



—¿Cómo surge este conflicto en torno a la publicidad de las apuestas online en el fútbol?

—El tema está en el Senado porque hay una ley que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre de 2024. Esa norma prohíbe la publicidad de las casas de apuestas, tanto en camisetas como en las transmisiones. Si el Senado no la trata antes de cumplir un año, pierde estado parlamentario y volvemos a cero. Por eso insistimos en que se avance: había 29 proyectos de todos los partidos, lo que muestra que hay conciencia de que es un problema serio.

—¿Qué cuestionan específicamente de la publicidad en el deporte?

—Que no es publicidad, es acoso permanente. Hoy los chicos no miran fútbol para ver el partido, sino para apostar. Los QR en la pantalla, los carteles, los logos en las camisetas… es como si te dijeran “consumí droga”. Los propios dirigentes de la AFA reconocieron en el Senado que la ludopatía es dañina, pero igual la defienden porque dicen que sin esos millones de pesos los clubes se desfinancian.

—¿De qué cifras se habla cuando se menciona el negocio de las apuestas?

—De presupuestos multimillonarios, más grandes que los de una ciudad. Son cifras que los clubes utilizan para sostenerse, pero es un círculo vicioso: el dinero que entra proviene de la enfermedad de miles de familias. Y mientras tanto, los clubes chicos sobreviven con ventas de empanadas para pagar la luz. Hay un contrasentido enorme: el deporte, que significa salud y esfuerzo, se financia con algo que genera adicción y destruye vidas.

—¿Qué evidencias tienen sobre el crecimiento de la adicción en adolescentes?

—Los testimonios de docentes, médicos, psicólogos y familias son alarmantes. En pocos días, el Observatorio Humanitario de la Cruz Roja va a publicar un estudio con 13.000 chicos de todo el país, y los datos son dramáticos. Ya hay casos de menores que roban, venden cosas o gastan el dinero de la escuela para apostar. Además, jugadores anónimos nos cuentan que cada vez hay más jóvenes pidiendo ayuda.

—¿Qué rol juega la AFA en este escenario?

—La AFA respalda abiertamente a las plataformas de juego online, incluso sabiendo que es perjudicial. Los representantes lo admitieron: “Sí, hace mal, pero necesitamos la plata”. Nosotros creemos que los clubes deben sostenerse con sus socios y con un modelo de financiamiento sano. No se puede poner a los chicos frente a un sponsor que les dice “jugá, apostá, ganá”, cuando lo que realmente genera es destrucción.

—¿La Iglesia va a profundizar esta queja y ofensiva contra la AFA?

—Y… vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que podamos, como lo venimos haciendo acá en Córdoba. Ustedes saben que fuimos los primeros que empezamos a alertar sobre este tema, antes de que se aprobara la ley. Fuimos los primeros, nadie tenía idea de lo que pasaba realmente. ¿Cómo nos enteramos? Porque la gente empezó a decirnos, padre, ¿sabe que mi hijo está metido con el tema de las apuestas online? Lo mismo un docente, que nos hablaba de un alumno que estaba en la misma situación.

—En Córdoba lo intentaron, pero no lo lograron.

—Es cierto, lo intentamos acá y no lo logramos, pero esta es una lucha que no es contra la AFA ni contra ninguno, es contra una cosa tan dañina que genera adicción. Lo dije en el Senado: hace muchos años se decía en Argentina que la droga es consumo recreativo, no pasa nada, es como fumarse un cigarrillo, no pasa nada. Mirá dónde estamos hoy con el tema de la droga, mirá en qué punto estamos hoy. Con el tema del juego vamos por el mismo camino. ¿Es una droga esto también? Claro, te lo dicen todos los médicos: es una droga porque te genera adicción. He hablado con mucha gente que padece esto y te dicen que no puedo dejar. Ya no apuestan por plata, lo hacen por la necesidad de apostar: venden todo, roban, engañan a los padres, los chicos gastan la billetera virtual de los padres. Es espantoso lo que está pasando. Hay muchos influencers que gracias a Dios están alertando sobre el tema: dicen que los llaman de los sitios de apuesta y les ofrecen una millonada. Es muy difícil decir que no, porque es muy grande la cantidad de dinero, pero algunos dicen que no.

—¿Qué esperan del Senado en este momento?

—La pregunta central es si hay voluntad política de aprobar la ley. Nadie discute ya los daños: todos saben que la ludopatía es adictiva y que se está expandiendo. Lo que falta es decisión para cortar con un negocio millonario que hoy tiene agarrada a buena parte del deporte argentino.