Nace un nuevo circuito en zona norte

El crecimiento de la zona norte de Córdoba dejó de ser, hace tiempo, un fenómeno meramente inmobiliario para convertirse en un desplazamiento de hábitos y consumos culturales.

Bajo esa premisa de proximidad y construcción de identidad surge en “Acá Hay Arte - AHA!”, una propuesta que el próximo sábado 9 de mayo, desde las 11:30, buscará desdibujar los límites entre la institución artística y el tránsito cotidiano del barrio.

El evento es el resultado de una sinergia entre cuatro espacios con trayectorias y lenguajes diversos. Bithouse, Dragón y Rosas, Nilo Galpón de Arte y Taller Arte Tejeda se han unido para activar un corredor que reivindica el territorio.

Mapa y territorio

La programación central orbita alrededor de la muestra “El mapa no es el territorio”, de los artistas Pablo Martínez y Gabriel Alarcón.

Bajo la curaduría de Capital Creativo, la exposición funciona como una metáfora perfecta del espíritu de la jornada: la tensión entre el espacio proyectado y el espacio vivido.

Esta mirada se complementa con la participación de Inkognito Club de Dibujo, que trasladará el proceso creativo al tiempo real, permitiendo que el público sea testigo y parte de la construcción de la imagen.

Voces sobre el asfalto

La pata teórica de la jornada se asienta en un ciclo de cuatro charlas que recorren desde la historia del Cerro de las Rosas hasta las complejidades del mercado de arte actual.

Lucrecia Cáceres, codirectora de Nilo Galpón de Arte y una de las impulsoras del proyecto, explica que la iniciativa nació de la necesidad de reconocerse entre pares como vecinos y aliados.

Llega a Córdoba “Todas las exigencias del mundo”

En este sentido, Cáceres señala que el objetivo principal fue generar instancias de interacción con el contexto cotidiano del barrio, aprovechando la potencialidad de la zona norte para activar dinámicas de intercambio.

Por otra parte, la programación surgió de un relevamiento previo donde se consultaron los intereses de la comunidad para generar espacios de apropiación real por parte del público no especializado.

El arte como intercambio.

Uno de los puntos más interesantes del debate será el abordaje del mercado de arte, un ecosistema que suele percibirse como cerrado o elitista. A través de paneles como “¿Quién, cuándo y cómo se compra una obra de arte?”, se buscará desmitificar el proceso de adquisición y gestión de las obras.

Según Cáceres, el enfoque interdisciplinario, que suma arquitectura, diseño y emprendimiento, permite abordar cuestiones que atraviesan el campo cultural de manera integral.

La jornada cerrará con una propuesta que vincula el disfrute social con la reflexión estética, sumando música y gastronomía bajo la luz del atardecer.

