Natalia de la Sota: “Quiero ser candidata”

La diputada nacional Natalia de la Sota confirmó que quiere ser candidata para renovar su banca en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Mónica Fein avanza con Llaryora para consolidar un “proyecto federal” desde el interior

“Yo quiero ser candidata”

“Yo quiero ser candidata para representar mucho en Córdoba, una gran parte de la sociedad que no acompaña y que mira con recelo y que no convalida las políticas de Javier Milei”, explicó la legisladora de Encuentro Federal.

Además señaló que quiere “estar en el Congreso para poner límite como siente que lo ha puesto, más allá de los vetos”.

“Uno va generando masa crítica. Y ahí hay una voz que dice que no”, enfatizó en diálogo con Elnueve.

Schiaretti: “Hay que sacarle la pata de encima al campo”

Cómo sigue

“Yo quiero ser candidata, ahora veremos por dónde y cómo. Hay que discutir qué posición a va a tomar el PJ o Hacemos Unidos por Córdoba”, insistió De la Sota.

Crisis

“El 60 por ciento de las familias no llegan a la canasta básica. Hubo 150 mil despidos en todo el país en lo que va del gobierno de Milei, 12.500 pymes cerraron. Y ese cerrar de las pymes es que llegue a tu casa tu marido, tu mujer y te diga ´no tengo más laburo´”, analizó la diputada nacional.

"La política tiene que ser transformadora y no debe ser silenciosa. Y hay mucha gente en silencio. Mucho dirigente político silenciado. Yo no lo sé, tendríamos que preguntar. Entiendo que a lo mejor hay temor. Digo silenciado de que no opinan, funcionales", concluyó De la Sota.