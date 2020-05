“No merezco esto, la resolución del juez es un exabrupto inexplicable”

por María Ester Romero

Los fiscales federales, Gustavo Vidal Lascano y Graciela López de Filoñuk, apelaron las resoluciones del juez Hugo Vaca Narvaja que desconoció la continuidad de ambos al frente de sus fiscalías, a partir del día en que el presidente Alberto Fernández les aceptó sus renuncias para acogerse a la jubilación. Ahora la Cámara Federal de Córdoba debe resolver.

Ambos renunciaron el 28 de febrero, antes de que se modificara el régimen jubilatorio para magistrados que disminuyó el haber y suprimió el artículo por el que los jubilados mantenían el estado judicial. El procurador Eduardo Casal los convocó, el mismo día, para continuar en el cargo.

Dos defensores de imputados en la causa de las financieras de calle Laplace pidieron al juez Vaca Narvaja que declarara nula la actuación de Vidal Lascano en el expediente. Causó sorpresa que antes de pronunciarse sobre ese planteo, emitiera un fallo respecto de López de Filoñuk.

La fiscal accedió a dialogar en exclusiva con PERFIL CORDOBA. Dolida, pero con la firmeza que la caracteriza, tuvo expresiones dirigidas al juez, precisó desde cuándo cobra la jubilación, quién le paga, mencionó el plus del 30% sobre el sueldo de los activos que cobran los subrogantes y, sin nombrarlo, apuntó a su par, Enrique Senestrari, quien percibe un suplemento como fiscal electoral.

—¿Había decidido retirarse?

—Me iba a ir ahora, en mayo, porque estoy cansada. Hace 15 años que tengo otorgada la jubilación. Seguía trabajando porque mi gran pasión fueron las causas de Derechos Humanos y quería elevarlas a juicio y decir “misión cumplida”. Pero quien me atrasó mucho el trabajo fue el doctor (Hugo) Vaca Narvaja. Entre 2009 y 2014 tuve jueces subrogantes y se acumulaban las promociones de acción. Cuando él asumió, estuvo dos años sin tomar una sola indagatoria. Le presenté nueve prontos despacho a fines de 2016. Entonces él se aboca y comienza a tomar indagatorias. Vinieron los defensores (de los represores) y lo recusaron porque es hijo de víctima, nieto de víctima y también él se presentó como víctima cuando cobró la indemnización porque se fue a México con su familia. En 2018, (la Cámara de) Casación dijo que el juez no podía seguir y me anuló todo lo que había hecho. Me volvió cuatro años atrás. Había decidido irme ahora, en mayo, cuando se desata todo esto. Te podés imaginar cómo me siento.

—¿Cómo se siente?

—Al final de mi carrera que me hagan esta embestida insólita no me puedo sentir bien. Lo que sí te digo es que ahora no me voy en mayo, no me voy en junio. Cuando venga el nuevo procurador con la ley en la mano actuando con total legitimidad nos puede decir a todos ´señores se van o se quedan´. Yo no iba a esperar eso. Me iba antes. Pero no de la forma en que este señor quiere que me vaya. No merezco esto. Considero que es un embate insólito contra el Ministerio Público Fiscal. Él no dice ´la resolución del procurador es nula o inconstitucional´.Dice: ´es ineficaz´ y sin embargo anula mi actuación, sin anular la resolución del procurador que me convoca.

—¿Cuándo se irá entonces?

—Por supuesto que ahora, no. Me iba porque yo había decidido irme. Voy a esperar que resuelva la Cámara. Voy a tener que hablar con el Procurador porque no es fácil reemplazarme en dos fiscalías. Fui a la vanguardia de los juicios de lesa humanidad. He dejado de vivir por la Justicia, trabajando tarde y noche para llevar dos fiscalías.

—¿Presentó la renuncia el 28 de febrero porque se modificaba la ley?

—Claro, se venía la ley y yo había decidido irme. Llevo 46 años en la justicia. Me tenía que ir porque me cambiaban el régimen jubilatorio. Pensaba hacerlo en mayo y me pasó todo esto, Ahora no sé cuándo me voy.

—¿Por qué cree que el juez tomó una resolución de oficio en su caso?

—Esa pregunta se la tendrá que contestar Vaca Narvaja. Con (Gustavo) Vidal Lascano se lo plantean los abogados. Acá no, por eso lo absurdo de mi caso.

—Cuando cumplió 75 años, ¿no pensó en retirarse?

—Me quería ir antes también. El principio de los 75 años lo aplicó la Corte Suprema para los jueces. La Defensoría General lo hizo también inmediatamente. Pero el procurador no adoptó ese criterio. Si lo hubiese tomado yo me hubiera ido. Ahora, ¿por qué este muchacho tuvo esta actitud conmigo? Honestamente no sé qué le pasa.

—¿La sorprendió?

—Totalmente. Él sabía que yo me estaba yendo. Lo sabían todos. Es un exabrupto inexplicable y me afectó porque no merezco esto.

—Como jubilada, ¿cobra más o menos?

—Menos. Es el 82% del activo. Ya cobré la jubilación de marzo. Me la paga el Consejo de la Magistratura.

—La convocatoria a fiscales jubilados la hicieron muchos procuradores, pero ahora se derogó un artículo y los que se retiran pierden el estado judicial.

—Claro, ya no pueden ser convocados.

—¿Cómo se subsana esto con ustedes?

—No tenemos absolutamente nada que subsanar. Nos jubilamos el 28 de febrero y fuimos convocados. Esa convocatoria es válida. El último sueldo (como fiscal) fue el de febrero. Mi primer haber jubilatorio fue el de marzo. Ya hice los trámites en la obra social como jubilada. Y también ante la Asociación de Magistrados.

EL ´PLUS´DE LA POLEMICA

La fiscal López de Filoñuk quiso aclarar el alcance del plus salarial del 30% sobre el salario correspondiente al cargo que reciben los magistrados que subrogan las vacantes.

“El plus que recibimos mientras somos convocados lo paga la Procuración General de la Nación conforme a la ley 24.018. No es una concesión al jubilado convocado sino a cualquier fiscal que cubre una fiscalía. Si me hubiesen convocado sin abonarme el plus, lo habría aceptado igualmente. Estoy porque el procurador me pidió. No es fácil reemplazarme por la función doble que cumplo. Juré como fiscal en abril de 1994, y a partir de junio de 1998, soy la única titular de la Unidad de asistencia a las causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado en Córdoba. Entre 2005 y 2008 fui a La Rioja como fiscal de Lesa Humanidad. Jamás cobré un plus. No me vengan a decir como lenguaraces que estoy detrás de un plus. Fíjese, no le digo nombres, todos los fiscales federales electorales cobran un plus, haya o no procesos eleccionarios”.

A LA CAMARA

Los cuestionamientos a los fallos del juez Hugo Vaca Narvaja, serán resueltos por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

El recurso de apelación de la fiscal Graciela López de Filoñuk será analizado por los vocales Liliana Navarro y Luis Rueda. Sobre el de Gustavo Vidal Lascano, decidirán Liliana Navarro y Graciela Montesi.

En caso de que no coincidan en cada una de las votaciones, se deberán incorporar los pronunciamientos de los vocales restantes: Eduardo Avalos y Abel Sánchez Torres. Ignacio Vélez Funes se encuentra de licencia.