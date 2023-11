“No vamos a admitir que sean designados paracaidistas en el nuevo Tribunal Oral”

Nadie discute que la Justicia Federal es un ámbito laboral con sueldos de privilegio. Por diversas razones, cíclicamente, se pone nuevamente en debate cómo se producen las designaciones, quienes ingresan y cómo ascienden. La enorme deuda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que nunca reglamentó el acceso por concurso genera inequidades y las perpetúa en el tiempo consolidando estructuras donde priman los vínculos familiares y sociales.

La puesta en funcionamiento de un nuevo Tribunal Oral en Córdoba vuelve a poner de relieve ante la opinión pública qué funcionarios y empleados son designados, a partir de las reacciones internas tal como se informa en esta edición.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) lanzó una campaña “No paracaidistas” porque considera que el ingreso de personal externo vulnerará el derecho a la carrera administrativa judicial y generará una obstrucción al régimen de promociones y ascensos en la planta actual de los trabajadores.

PERFIL CÓRDOBA entrevistó al secretario regional de la UEJN en Córdoba, Juan Tripputi, quien explicó los motivos del estado de alerta.

PARACAIDISTA. El viernes en la sede gremial, ubicada frente a tribunales federales, se pudo ver una intervención plástica como mensaje al rechazo de incorporación de personal por fuera del escalafón interno.

—No vamos a admitir paracaidistas en el TOF3. Queremos que se respete el escalafón. Tenemos uno que la Corte, a través de la resolución 24/2023 dispuso que la Cámara Federal tanto para la Cámara como para los Tribunales Orales deben tener un escalafón único que es el instrumento de ascenso de los empleados. Aparentemente el TOF3 asumiría y no estaría respetando eso.

—¿Hay escalafón único en Córdoba?

—Lo dispuso la Corte hace dos meses. Por un conflicto de los tribunales orales con la Cámara todavía no se confeccionó; pero claro que existe.

—¿Cómo van a reclamar que se cumpla si todavía no está?

—Nos llegó una nota de los tribunales orales. Ellos ya enviaron el suyo a la Cámara. Si no está confeccionado no es problema de los trabajadores. El problema es que la Cámara debe disponerlo. Debería estar publicado para hacer una justicia transparente, para que la ciudadanía sepa quiénes son los que ocupan los cargos.

—¿Cuántos trabajadores hay en cada caso?

—La Cámara tiene alrededor de 200 empleados y los tribunales orales, alrededor de 50 cada uno, depende si se cuenta maestranza. Pero acá aceptar paracaidistas en el TOF 3 significará para muchos empleados judiciales federales no poder ascender.

—¿A qué se refiere cuando habla de paracaidistas?

—Es gente de otro ámbito, de la Justicia Provincial, abogados de la calle preparados académicamente o no, que ingresan a dedo en cargos superiores.

—¿En qué los afecta a ustedes?

—No solamente impactará en los ascensos sino también hay gente que quedará efectiva inmediatamente y después el TOF3 remitirá el escalafón de ese tribunal a la Cámara. Esos paracaidistas recién designados se meterán en el escalafón único. No estamos de acuerdo que gente de afuera ingrese a los cargos de escribientes hasta el de prosecretarios; sí en los cargos menores que son los iniciales.

—¿Todo esto no se solucionaría con un acceso por concurso?

—La ley de concurso está. La UEJN, a través de Julio Piumatto, el año pasado hizo una presentación a Horacio Rosatti y la Corte todavía no reglamente la ley.

—¿Las Cámaras no podrían tomar por iniciativa propia si ya está la ley?

—En algunos cargos administrativos en el MPF se están haciendo. Eso es algo que corresponde a la Cámara.

—Hay una mancha que siempre se achaca a la Justicia Federal por la designación de familiares y negociaciones internas para promover nombramientos y ascensos teniendo en cuenta que los sueldos están entre los más altos. ¿Coincide?

—Los sueldos son muy importantes. El gremio siempre lucha para no perder frente a la inflación. Esta comisión no está en desacuerdo ni perseguimos ningún familiar siempre que se respete el escalafón. Si eso no ocurre, no será el gremio el que impugne; serán sus propios compañeros y compañeras quienes presenten impugnación.

—Ustedes están anunciando que se impugnarán las designaciones en el TOF3 que no respete el escalafón, ¿Cómo será ese proceso?

—Primero seguramente los afiliados harán presentaciones. El gremio las avalará. Tenemos muchísimos llamados por este tema. Nosotros presentaremos un recurso de reconsideración si se designan a estos famosos paracaidistas y después tenemos el recurso de avocación ante la Corte Suprema.