“Nuestro candidato es Rodrigo de Loredo; a Bornoroni hoy no lo conoce nadie”

A pesar de que aún no hay un calendario oficial y el propio partido deberá definir el cronograma electoral, el clima de interna ya se comienza a respirar en la Casa Radical.

En este escenario y con una discusión que parece ser inevitable en el mundo del centenario partido, el nombre de Matías Gvozdenovich suena con fuerza. El actual legislador, dos veces exintendente de Arias, es un dirigente del núcleo duro de Rodrigo de Loredo y busca poner sobre la mesa su experiencia de gestión en el interior profundo cordobés.

Esta semana, el jefe de la bancada radical levantó su perfil con un duro posteo en redes donde apuntó directamente contra Gabriel Bornoroni, máximo referente de La Libertad Avanza en Córdoba, a quien incluso le sugirió estar propiciando una división favorable para el oficialismo.

En todo ese convulsionado marco, Gvozdenovich dialogó con Perfil Córdoba, donde analizó el futuro del partido, definió quién debe ser el candidato para 2027 y advirtió sobre los riesgos de las divisiones frente al oficialismo provincial.

-¿Por qué ha sido tan duro en sus declaraciones recientes contra Gabriel Bornoroni?

-Se necesita un frente electoral como el de 2023, que casi embocamos, para ganarle al peronismo tras casi 30 años. Al decir que va a ir un candidato de LLA genera una división que no nos sirve; arrancás con Llaryora reelecto. Desde nuestro lugar hablamos de un frente coordinando y ya estamos trabajando en los puntos para gobernar. No podés armar un frente electoral sin tener un plan para Córdoba. Estamos con nuestros equipos, engordando el radicalismo, engordando a nuestro candidato que es De Loredo. Bornoroni no es conocido, pero si quiere romper el frente e ir por su parte, sería un nuevo error. No lo conozco, no es personal, es un mensaje político: es un error que vayan solos sin tener en cuenta que hay otros candidatos que pueden sumar a una gran alianza.

-¿El candidato para la gobernación según ustedes es Rodrigo de Loredo?

-Para mí el candidato es De Loredo. Los números mandan, Rodrigo es el candidato; los números le son favorables, tiene mucho potencial, es disruptivo, joven, ingenioso, polémico tiene varias campañas, fue diputado y tiene la capacidad de marcar agenda. A Bornoroni hoy no lo conoce nadie, y Bornoroni no es Milei, los votos son de Milei. Para gobernar Córdoba no hay que ser ignorante, se analizan los candidatos. No podés llevar un candidato porque sí, si no miden y no lo conocen. Creo que se preocupan por Rodrigo, de no poder bajarlo. En el 2023 con Luis (Juez) jugamos a fondo, todos dejamos todo. Incluso quedó muy buena relación, venimos trabajando con Nostrala y Daniel Juez. Pero desde La Libertad Avanza dijeron cosas que no estuvieron bien.

-¿A qué se refiere?

-Que desde La Libertad Avanza vengan decirnos que van a poner candidatos propios en cada ciudad si no acordamos con ellos es una jugada política con la que no estoy de acuerdo. Luis Juez nunca puso candidatos del Frente Cívico en 2023. Me parece casi una falta de respeto que personalmente no la acepto; hay que respetar como lo hizo Juez, porque nosotros no nos metemos con LLA.

-¿Cómo responde a quienes hablan de "radicales con peluca"?

-Eso no existe. Existen radicales que gobernaron con superávit fiscal y orden administrativo. Lo que hace Milei ya lo hizo Ramón Mestre en Córdoba. Es más, Milei le copió a Ramón Bautista Mestre. La motosierra la pasó Ramón Mestre en Córdoba, pero con superávit y obra pública: hizo viviendas, escuelas, gasoductos... eso es el radicalismo. Honestidad, transparencia y austeridad. Achicar el estado, coincidimos todos, lo hice en mi intendencia y lo hizo Mestre, el mejor gobernador que tuvo Córdoba. Con De Loredo vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver quiénes son los leales. Vemos que el radicalismo se arrodilla son amigos, pero yo no veo a un partido arrodillado ante Milei. Somos un partido de poder y de gobierno. Cuando gobernamos con Mestre gobernamos bien, se ordenaron cuentas públicas, viviendas, rutas, gasoductos y se pagó deuda, algo que ningún peronismo pudo hacer. Gobernamos municipios, dimos pelea contra el peronismo y no puede venir Bornoroni a hacer arrodillar el radicalismo.

-¿Cómo define la situación institucional en que se encuentra hoy el radicalismo cordobés?

-El radicalismo está fuerte, tiene muchos intendentes, legisladores, concejales, 170 intendentes, pero hace falta una unión. Como dice justamente nuestro partido “Unión Cívica Radical”. El partido necesita unirse, ya sea en una interna o a través del consenso.

-Con esa idea, ¿se ve como presidente del mismo?

-Si mi partido me necesita, yo estoy dispuesto, y si tengo que estar, estaré. Yo soy radical no de familia, pero lo siento más que si mi abuelo lo hubiera sido, defiendo a mi partido como si tuviera una tradición de toda la vida. Espero estar en ese disputa, y si no me toca no voy a ser un problema para el partido. Es el sueño de poder cumplir, y le dejaría todo para que el radicalismo esté fuerte, unido, lejos de las disputas internas que viene trayendo. Los conflictos internos que se generan ocurren en Capital y repercuten hacia el interior, no al revés, eso quedó demostrado. Ahora se tiene que reunir el Comité Provincia y ponerse de acuerdo con el cronograma. Yo cuando fui candidato a intendente en mi ciudad batí récord de votos en 2019, saqué el 83% de los votos y ahí me llegó el saludo del propio Macri. Creo que es un lugar que hay que dedicarle tiempo; tiempo tengo, puedo recorrer el interior, las seccionales, presencia y escuchar a todos con firmeza.