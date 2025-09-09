En plena campaña, el contador Beltrán Corvalán, vocal por la mayoría del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba (Frente Cívico), cuestionó la obra pública: afirma que expedientes migran a agencias y a Caminos de las Sierras y que se aceleran trabajos con precios por encima de lo licitado.

En entrevista con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), el vocal opositor del Tribunal advirtió que, tras objeciones por precios, “gran parte de la obra ya no pasa por acá” y pidió revisar el circuito.

— ¿La campaña electoral condiciona el trabajo del Tribunal de Cuentas?

— Seguimos trabajando igual que siempre. Lo que sí notamos, a partir de observaciones por sobreprecios en obra pública, es que dejaron de ingresar expedientes de obras por los canales habituales: ahora ejecutan a través de Caminos de las Sierras, donde no tenemos acceso a la información.

Caminos de las Sierras: recaudación y directorio



— ¿Qué detectaron en los expedientes que sí pasaron por el Tribunal?

— En obras licitadas a “100”, a los 15 días aparecían adjudicaciones a 150 o 200. Sostuvimos que debe adjudicarse al precio licitado. Luego de esas objeciones, empezaron a canalizar obras por fuera del Tribunal. Hoy, gran parte de la obra pública ya no pasa por acá.

— ¿Pueden reclamar o intervenir ante el Ejecutivo?

— Lo venimos haciendo público. Las agencias se crearon para saltear controles. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no presentan todo donde corresponde? ¿Por qué realizar obras por Caminos de las Sierras o agencias donde el Tribunal no controla?

— Si no entra el expediente, ¿cómo auditan?

— Estamos requeriendo información a Caminos de las Sierras sobre obras específicas, por ejemplo la Autovía de Punilla, y sobre todas las obras nuevas. Buscamos verificar si persisten sobreprecios.

Aceleración de frentes y alertas por precios

— ¿Se aceleran obras en tiempos de campaña?

— Sí, a fondo. Se apuran. Vi obras, como un ensanche en Villa Allende, que pasaron de un par de máquinas a decenas de equipos y personal.

Tribunal de Cuentas rechazó la Cuenta 2024: déficit y gasto educativo por debajo de la ley

— El Gobierno difunde que Córdoba tiene superávit. ¿Cuál es su lectura?

— Escuché esa publicidad, pero con los números oficiales que nos remitió la Provincia determinamos un déficit de $65.400 millones en 2024 y rechazamos la Cuenta General. Además, si hubiese superávit, ¿por qué subir impuestos y endeudarse? Córdoba está entre las provincias más endeudadas.

— La ley educativa exige un 35% del presupuesto. ¿Se cumple?

— No. Al revisar la Cuenta General, vimos una asignación cercana al 23% para Educación, 12 puntos por debajo de lo que marca la ley. Eso se traduce en escuelas deterioradas y salarios docentes magros.