"Obsesivo, narcisista y egocentrismo": la personalidad de Néstor Soto según las pericias psicológicas

Este miércoles se realizó la tercera audiencia contra Néstor Soto por el crimen de Catalina Gutiérrez del pasado 17 de julio de 2024, en la que se expusieron las pericias psicológicas y psiquiátricas del único acusado por el hecho. Los resultados de los análisis realizados a Soto en febrero anularon cualquier consideración de inimputabilidad, ya que se descartaron la emoción violenta, el desarrollo pasional y el estado de inconsciencia.

La psicóloga Marcela Scaraffía fue una de las encargadas de realizar las pericias, junto a la psiquiatra forense Débora Moyano, y declaró que Soto "pudo comprender y dirigir sus acciones" el día que asesinó a Catalina. Además, sobre su personalidad señalaron tres aspectos claves: su comportamiento obsesivo, narcisista y egocéntrico.

Lo que ya había sido mencionado por las ex amigas de Soto, hoy se confirmó con las pericias. Según lo que determinaron los peritos, Néstor Soto presenta una conducta obsesiva por la forma de exigencia de su madre sobre él en cuestiones académicas: "él necesitaba el control sobre las situaciones, si no sucede como quiere, se frustra".

Sobre su personalidad narcisista, se trataría de una búsqueda del "reconocimiento, el afecto y tener preeminencia" de una "persona que cree que merece cosas que no necesariamente se ha ganado". Por su parte, el egocentrismo se encuentra en su falta de empatía con una persona que no cumple con lo que él necesita: "Mientras las cosas van bien con esa persona y hay respuesta afectiva, la empatía funciona, pero cuando la respuesta es negativa, recibe distanciamiento. Ya no hay empatía".

Según explicó Scaraffía, Soto actuó con "impulsividad y agresividad" ante una situación en la que se sintió invalidado, aunque la emoción violenta se descartó por que "la conducta de quedar perplejo, conmocionado o, una vez realizado el acto, sentir calor, no sucedió". El desarrollo pasional tampoco fue considerado, ya que en su análisis no determinaron que se trate de "un amor que dure meses o años, y tiene que estar ligado a un amor erótico".

El hecho de que el acusado haya sido capaz de planear el traslado del cuerpo y limpiar su departamento donde sucedió todo eliminó la posibilidad de que se lo considere en un estado de inconsciencia, explicaron los peritos. Con todas estas consideraciones, las pericias descartaron que Soto pueda padecer una patología mental.

Cómo mató Néstor Soto a Catalina Gutiérrez

Durante la jornada también se reveló la autopsia que se le realizó al cuerpo de Catalina el día siguiente de su asesinato. Mientras que Soto mantuvo la mirada baja todo el tiempo, las médicas forenses Romina Rufino y Eliana Moretta confirmaron que la víctima fue golpeada del lado izquierdo de la cabeza, con el ojo, la ceja, la sien y la mejilla morados.

La familia de Catalina Gutiérrez, presente en la audiencia (Foto: La Voz)

Los restos de pegamento encontrados en las muñecas de Catalina confirmaron que Soto la amordazó y ató, pero la causa de muerte fue por estrangulamiento. Catalina presentaba una marca de 2,5 centímetros de ancho en su cuello, que habría sido provocada con una cinta o lazo que no se encontró: "todo el aparato laríngeo fue llevado hacia atrás rompiendo la cara posterior de la tráquea".

La autopsia confirmó que hubo un intento de defensa por parte de Catalina, ya que encontraron signos de forcejeo entre ambos por marcas en su cuerpo que fueron por "defensa y lucha". Sin embargo, también presentaba otro tipo de golpes en distintos ángulos, provocados "por un elemento romo, que en general es un puño o un palo".