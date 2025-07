Pablo Cornet: “Si no nos dejan trasplantar el quebracho de la Luchesse, lo vamos a talar”

Luego de que una empresa que tenía la tarea de remover el árbol de la avenida Luchesse se negara a la ejecución del plan, el intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, advirtió que el municipio procederá a talar el quebracho si los activistas ambientales continúan impidiendo su traslado.

En una entrevista con Radio Mitre Córdoba, el jefe comunal acusó a un grupo "mayoritariamente que no es de Villa Allende" de hostigar a las empresas de grúas y dificultar el proceso de trasplante.

Confirman el traslado del árbol en Luchesse y siguen adelante con la duplicación de la vía

"La decisión de que el árbol no quede en su lugar ya está tomada y no es un capricho", declaró Cornet. "Los técnicos encargados de la obra dicen que es la única opción. Entonces, como es la única opción, lo tenemos que sacar de ese lugar. Preferimos trasladarlo. Si no nos dejan trasladarlo, lo vamos a tener que directamente sacar".

El conflicto escaló tras el fallido intento de trasplante del miércoles, cuando la empresa Jorba retiró su grúa después de más de 11 horas de trabajo. Según el intendente, ya son seis las empresas que se han bajado del proyecto debido al hostigamiento de los manifestantes.

"Estuvo todo el día haciendo el trabajo. Estuvo desde la mañana hasta las 9, 9:30 de la noche haciendo el trabajo. Y fue tal el nivel de hostigamiento y escrache que al final de la noche el dueño de la grúa no solamente decidió retirar la grúa, sino que además después salió a decir que lo había hecho en contra de su voluntad", relató Cornet.

Sin embargo, la comunicación oficial de la empresa fue contundente: “Jorba no apoya ni ejecuta acciones que atenten contra la preservación de árboles históricos, ni del entorno natural que compartimos”.

Razones técnicas y económicas

El municipio justifica la remoción del árbol por razones de seguridad vial y costos económicos. "El árbol no puede permanecer ahí porque Luchesse es una vía rápida y sería un verdadero peligro para todos", explicó el intendente.

Además, cambiar la traza de la avenida para preservar el ejemplar en su ubicación original implicaría "una obra de acueducto que encarecería la obra 700, 800 millones de pesos a precio de hace un año", según Cornet.

La propuesta municipal consiste en trasladar el quebracho a 18 metros de su ubicación actual, "cruzando una colectora que hay, donde tenemos un espacio público donde podemos poner el árbol". Sin embargo, los especialistas estiman que las posibilidades de supervivencia del trasplante son del 20%.

Controversia sobre la antigüedad del árbol

Las organizaciones ambientalistas estiman que el quebracho tiene 280 años de antigüedad, pero Cornet puso en duda esta cifra. "Después de ver cómo son las cosas, estamos poniendo en duda que tengan la edad que dicen que tiene, porque además vivimos en Villa Allende y en muchos de nuestros jardines hay quebrachos y en muchos casos más añosos o por lo menos más grandes", sostuvo.

El intendente defendió que se trata de "solamente un árbol" y destacó que el proyecto incluye un plan de remediación con "más de 1000 árboles a disposición para empezar a hacer plantaciones de árboles en distintos lugares de la ciudad".

Situación actual

El miércoles por la noche, el operativo de trasplante se vio frustrado cuando los técnicos encontraron una gruesa raíz debajo del árbol que no pudieron seccionar. La empresa Jorba posteriormente emitió un comunicado aclarando que "no participó ni avaló la extracción del árbol" y retiró definitivamente su maquinaria.

Cornet advirtió que "no podemos sostener más esta situación" y que, si no consiguen una grúa dispuesta a realizar el trabajo sin ser "escrachada", procederán directamente a talar el ejemplar.

El comunicado de la empresa: