Pat Andrea pasó por Córdoba y dejó su impronta en el CAC

“El mural es enorme, tiene 12 metros por 4,5 metros. Lo que representa es muy difícil de explicar. Es una composición de personajes a los que les pasan distintos tipos de cosas y que juntos forman un relato más importante. Es un expresionismo ‘a la Pat Andrea’”, dijo a Perfil Córdoba el pintor y escultor.

Amigo de Antonio Seguí y Carlos Alonso, Andrea llegó por primera vez a nuestro país en 1976, un día después del golpe militar. Y se quedó seis meses.

“Me había invitado Guillermo Roux, con quien teníamos una amistad por correspondencia. Cuando finalmente me decidí a venir, había un golpe. Me acuerdo que pensé, ‘me quedo’. Y me ‘comí’ los primeros seis meses de la dictadura”.

—¿Cómo te impactaron esos meses?

—Terriblemente. De hecho hice un libro que se llama La puñalada, un título que me parecía una buena metáfora de lo que pasó en el país (NdelE: se trata de una serie de 34 dibujos cuyo tema es la puñalada; Andrea contactó a Julio Cortázar en París, quien tras ver las ilustraciones quedó fascinado por ellas y le regaló el cuento ‘El tango de la vuelta’). Yo aprendí mucho de las situaciones que veía a diario; venía de un país sin estos peligros y no podía creer lo que vivíamos. Fue una lección de vida.

—¿Influyó esa experiencia en tus pinturas?

—Sí, mucho. Sentí la necesidad de mostrar la violencia que había, las cosas terribles y difíciles que ocurrían.