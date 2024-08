Peaje en La Calera: para un especialista “es un impuesto al tránsito” y “Caminos de la Sierras es una vialidad paralela”

Ricardo Lasca es el coordinador del Comité Nacional Defensa del Usuario Vial y un fuerte crítico del sistema de peajes en Córdoba, en particular en La Calera y sus alrededores. Además de rechazar la ubicación de las cabinas de peaje, señaló que la estructura actual es inapropiada y contraria a los principios universales del sistema de peaje. "El sistema de peaje directo con cabinas está diseñado para financiar obras y ofrecer una alternativa sin costo. Sin embargo, en Córdoba se ha implementado un modelo inédito en rutas existentes ya financiadas con impuestos, generando un monopolio que convierte a los usuarios en rehenes de las concesionarias", sostuvo Lasca.

El ingeniero también cuestionó la justificación de las tarifas de peaje y su relación con los beneficios económicos para los usuarios. Según Lasa, el costo del peaje no debe superar los ahorros generados en tiempo, combustible y desgaste del automotor. "Si la tarifa excede el beneficio económico, se convierte en un impuesto al tránsito", argumentó.

Lasa también cargó contra el Ersep y el Defensor del Pueblo de Córdoba, afirmando que ambos organismos parecen desinteresados en el problema. En la misma línea se preguntó porqué en Córdoba funciona Caminos de las Sierras: “una estructura cara y paralela a vialidad provincial”.

De ninguna manera. Y para ser claro, el sistema de peaje directo con cabinas está concebido para contribuir a terminar la obra, recuperar una tarifa de una renta razonable con su servicio público y con un camino alternativo libre de pago. Ese es el principio universal. Acá en nuestro país y en Córdoba se ha implementado un sistema inédito de un peaje con cabinas en ruta, pero ruta es existentes que ya se pagaron con los impuestos. Y eso motiva que se genere un monopolio natural donde los usuarios reales somos rehenes de cada empresa concesionaria, coloca una barrera y si no paga o no pasa. Más que un peaje, es un impuesto al tránsito.

¿Por más que se den promociones o valores especiales a los automovilistas?

El usuario debe tener un beneficio justo, es decir, la tarifa no debe superar los beneficios económicos de los usuarios. Los costos que se ahorran por usar esa ruta se traduce en: la hora de neumático, tiempo del viaje, combustible, etcétera. La ley, que es muy sabia, dice que el costo no puede superar ese beneficio. ¿Cuánto gano yo cuando paso? Porque si la tarifa supera el beneficio económico, justamente el traje actúa como un cargo económico, como un nuevo costo.

En este caso hay un camino alternativo que es el denominado Intercountries, para poder sortear ese peaje ¿eso cuenta?

El camino alternativo tiene que ser paralelo a una autopista o pasar la Panamericana, que tiene una colectora. Usted no puede decir tiene que ir por ripio, dar tres vueltas, vaya por acá… no, no es así. Aunque le parezca mentiroso, y es así, lo que se recauda se gasta en el costo operativo de las estaciones de peaje, no se vuelca dinero en el camino. Por eso las obras de envergadura, que hay muchas por suerte, se hacen cuando del Estado Nacional o provincial acceden a créditos externos. Un sistema inviable antieconómico e inconstitucional.

Otro argumento, según los vecinos, son los muy pocos kilómetros desde el peaje a Córdoba o a La Calera. Es una limitante la cantidad de kilómetros.

Eso se hace imposible determinarlo. Entonces habría que cobrar digamos adecuada de acuerdo a la cantidad de kilómetros. No se puede estar midiendo eso, si por tres o cuatro kilómetros pago tanto, entonces por 100 pago mucho más. No es así. Este sistema de precio directo es inconstitucional, por la doble imposición: ya estamos pagando el impuesto a los combustibles para hacer rutas que todos los gobiernos se roban, porque se recauda 500 millones de pesos por año y lo pagamos todos para que sea destinado a obras de infraestructura. Con eso se puede hacer 1.500 a 2.500 kilómetros de autovías nuevas por año ¿Usted se imagina la red vial libre de peaje que tendríamos? Y en Córdoba tienen al Ersep…

¿Qué pasa con el Ersep?

No sé para qué están. No tienen ni idea del tema. Convoquen a la gente que conoce el tema y que defiende el interés general. Y el otro tema que hay que decirlo, el Defensor del Pueblo de la provincia ¿qué hace? Ni siquiera ha ido o ha estado en las audiencias públicas. Es una vergüenza. Los caminos son de dominio público, no son de un político o gobernante.

Bueno, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, quiere que el impuesto a los combustibles se utilice para pagar el subsidio de transporte en el interior.

No, no. El impuesto a los combustibles fue creado para vialidad nacional. Tiene un destino específico, justamente para seguir con obras de infraestructura y las rutas del país. Si usted tiene un vehículo, además paga impuestos cuando compra neumáticos, paga patente, seguro, ITV, grabado de autopartes. O sea, ¿qué más no quieren cobrar? bueno, y los camiones que transportan mercadería. Después salen a hablar de bajar la inflación, de mejorar la competitividad. Empiecen por los peajes. Y los cordobeses deben preguntarse ¿cuánto gana el presidente de Caminos de las Sierras? Es una Caminos es una empresa paralela a vialidad provincial, burocrática, innecesaria y costosa. ¿Por qué tengo que bancar a esa empresa?