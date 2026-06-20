Por qué cada vez más personas pagan para seguir aprendiendo

Una profesional termina su jornada laboral y se conecta a un curso de liderazgo. Un emprendedor paga una capacitación en ventas. Un estudiante toma clases de oratoria antes de rendir un examen. Un empleado se inscribe en un taller de inteligencia artificial porque teme quedarse atrás. La escena se repite a cada instante. Nunca hubo tanta gente dispuesta a pagar para aprender.

Durante buena parte del siglo pasado, la secuencia era relativamente clara: escuela, universidad, profesión y empleo. El título funcionaba como una llave de ingreso al mercado laboral y ofrecía cierta previsibilidad sobre el futuro. Pero esa promesa cambió: ya no se estudia solamente para alcanzar una meta específica. También se estudia para reinventarse, mantenerse vigente, generar nuevas oportunidades o incorporar herramientas que permitan desenvolverse en un mercado donde lo único constante es el cambio. Y eso explica que la oferta de cursos —de programación, idiomas, marketing digital, análisis de datos, liderazgo, inteligencia artificial, comunicación o habilidades blandas— no deje de expandirse.

Córdoba no es ajena a este fenómeno. Por el contrario, se consolidó en los últimos años como uno de los principales polos de la economía del conocimiento del país. Según la Agencia ProCórdoba, el sector reúne más de 3.000 empresas y alrededor de 65.000 trabajadores, genera más del 10% del Producto Bruto Geográfico provincial y representa aproximadamente el 11% del empleo total.

Demanda

La expansión del mercado de las capacitaciones no se limita a las habilidades técnicas. También alcanza competencias que hace algunos años eran consideradas complementarias y que hoy aparecen como decisivas para estudiar, trabajar, emprender o desarrollarse profesionalmente.

Cristian Torosian, empresario, coach ontológico y fundador del centro de capacitación Cristian Torosian Oratoria y Comunicación, observa ese cambio todos los días. Entre sus alumnos hay estudiantes, profesionales, emprendedores y empresarios que buscan desarrollar habilidades vinculadas con la comunicación y la exposición en público.

“Lo que cambió es que hoy ya no alcanza con saber, sino que hay que saber comunicar lo que uno sabe. Antes por ahí los profesionales eran muy buenos en su profesión, pero a lo mejor no sabían comunicar lo que hacían. Hoy el que no sabe comunicar le entrega a la competencia años luz de ventaja. En igualdad de condiciones, el que comunica mejor gana”, afirmó.

Si bien algunas personas llegan a sus cursos con objetivos puntuales, como prepararse para un examen o una entrevista laboral, el mayor volumen de asistentes está conformado por personas que buscan incorporar una habilidad adicional que consideran estratégica para su desarrollo. “Creo que buscan este tipo de capacitaciones: para poder aprender y sentirse mucho más seguros en lo que van a expresar”, sostuvo Torosian.

La capacitación parece cumplir así una doble función: aporta herramientas, pero también proporciona confianza en un contexto de cambio permanente. “Sin dudas estamos frente a un cambio cultural, aunque no me parece que capacitarse sea una obligación impuesta, sino una necesidad para adaptarse a estos nuevos tiempos, en los que la información fluye y la tenemos al alcance”, opinó.

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Brecha

Paradójicamente, la expansión de la oferta de conocimientos convive con otra realidad menos visible. Un reciente informe de la consultora Bumeran reveló que el 70% de las personas trabajadoras en Argentina no accede a instancias de formación continua dentro de las organizaciones, a pesar de manifestar interés en capacitarse. El 72% asegura que en su lugar de trabajo no existen programas de upskilling o reskilling, es decir, de actualización o reconversión de habilidades.

La contradicción resulta llamativa. El 86% de los especialistas en Recursos Humanos reconoce que las organizaciones que invierten en capacitación alcanzan mejores resultados. Sin embargo, las políticas de aprendizaje continuo siguen siendo la excepción y no la regla.

Cuando las empresas no ofrecen oportunidades de formación, la responsabilidad suele trasladarse a las personas. Pero tampoco ahí el panorama es sencillo. El 55% no participa en actividades de capacitación por cuenta propia fuera del horario laboral.

Las razones son concretas. Entre quienes tuvieron dificultades para capacitarse, el 42% menciona la falta de recursos económicos, el 24% señala la ausencia de apoyo de las organizaciones y el 16% apunta a la falta de tiempo.

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Cambio

En otras palabras: la sociedad parece exigir aprendizaje permanente, pero las posibilidades reales de sostenerlo siguen siendo desiguales. Sin embargo, para quienes pueden acceder a capacitarse se están derribando barreras históricas. “El idioma o la distancia geográfica están dejando de ser obstáculos. Una persona podrá aprender, trabajar, crear y competir desde cualquier lugar, pero también tendrá que adaptarse a una velocidad que nunca antes vivimos”, afirmó Diego Magni, asesor político y especialista en neuromarketing, psicomarketing y estrategias de inteligencia artificial.

Según su análisis, están cambiando las formas de aprender, de crear, de comunicarse y hasta de entender la realidad. “La IA no solo va a generar nuevos trabajos: también va a modificar los valores, las normas y las certezas sobre las que construimos la sociedad”, sostiene.

Para el especialista, la humanidad está ingresando en una etapa en la que incluso las definiciones más básicas volverán a discutirse. “Por primera vez vamos a convivir con tecnologías capaces de recrear voces, imágenes, estilos, pensamientos y presencias de personas que ya no están. Eso abre una discusión enorme sobre la creatividad, la identidad, la memoria y los límites entre lo real y lo artificial. No es solo una herramienta nueva: es una nueva manera de producir sentido”.

En ese contexto, sostiene, muchas de las certezas que parecían inamovibles volverán a discutirse. “Creo que vamos a atravesar una crisis inevitable. No necesariamente una crisis negativa, sino una crisis de reordenamiento. Muchas ideas que dábamos por estables van a ser puestas en discusión: qué es saber, qué es crear, qué es trabajar, qué es educarse y qué valor tiene lo humano cuando la tecnología puede producir casi cualquier cosa”.

Tal vez por eso nunca hubo tanta gente dispuesta a pagar para aprender. Porque, en una sociedad atravesada por cambios tecnológicos, económicos y culturales cada vez más veloces, estudiar dejó de ser un momento de la vida y pasó a convertirse en un estado permanente.