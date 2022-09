Premios Perfil Córdoba: los ganadores se conocerán el jueves 29

La primera entrega de los Premios Perfil Córdoba entró en su etapa final. Luego de varias etapas que incluyeron la selección y evaluación de los candidatos y el posterior debate del jurado de notables, el mismo ya seleccionó a los ganadores en las siete categorías que el premio entrega en la edición 2022.

Para la edición 2022 del premio, el jurado está compuesto por: Norma Morandini (escritora y periodista); Sebastián López Peña (presidente del Tribunal Superior de Justicia); Diana Mondino (economista, directora del Banco Roela); Horacio Parga (director de Grupo Edisur y de la Bolsa de Comercio de Córdoba); Paola Valdemarín (presidenta del Banco de Alimentos), Hugo Juri (ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba) y Agustín de la Reta (director de PERFIL CÓRDOBA).

Los rubros que forman parte de esta primera edición de los premios en Córdoba, son:

-Libertad de expresión

-Bien público

-Sustentabilidad

-Labor cultural

-Ciencia

-Inteligencia digital

-Excelencia en la justicia

Los Premios Perfil Córdoba surgieron como una necesidad de trasladar a esta provincia el reconocimiento que Editorial Perfil viene realizando desde hace 12 años a los protagonistas de la política, la economía, la ciencia, la cultura, el emprendedorismo y la justicia. Ahora, resta conocer el nombre de los ganadores el próximo 29 de septiembre, en el auditorio del Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401).

El evento tendrá una gran cobertura especial a través de todas las plataformas con las que cuenta PERFIL CÓRODBA: página web, redes sociales y en la edición impresa del domingo 2 de octubre quedará reflejada la entrega de los premios y la palabra de los protagonistas.

“El diseño de este premio es poder ver más de una interpretación del mismo”

Mariano Castañeda (*)

Al pensar este premio, lo primero que me inspiró fue la idea del taco de madera con el plomo que se utilizó durante siglos para la impresión de tipos móviles. La imprenta. La idea básica del concepto de impresión. Con la premisa inicial en la confección del premio de la utilización de material reciclado de calidad noble, surge la idea de incorporar este hardboard que está compuesto de madera de eucalipto recuperada y comprimida. El harboard, o también conocido como “chapadur”, es un material de proceso reciclado que ya se usa hace años y me pareció apropiado para hacer el tótem central del premio. Lo que de alguna manera sería el taco de madera de impresión.



El isologo de Editorial Perfil está pensado en bronce como asociación al metal que conformaba este mismo tipo para imprimir la letra. El iso como resumen del tipo de impresión. Este concepto en sí, que ya tiene una gran fuerza en su mensaje, me hizo ver otra imagen. La superposición de capas asemejan también a la pila de papeles representando la variedad y disparidad de ideas y criterios en la cual el isologo de Perfil está por encima de todo como resultado concreto de una idea clara y concisa.



También podemos ver el concepto de la superposición de diarios uno encima de otros y por sobre todo esto está el isologo de Perfil representando al diario que supera a los demás, o también como concepto de la misma pila de diarios que se entrega en el kiosco. Me gusta pensar siempre en el concepto del prisma, que dependiendo de la forma que lo observemos podemos ver una cara, o dos a lo sumo, mientras que a la tercera nunca la vemos. Este concepto se aplica mucho a la idea concreta del diseño de este premio. El poder ver más de una interpretación del mismo.

Artista plástico