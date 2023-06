Prunotto negó "tensión" entre Schiaretti y Llaryora

Myrian Prunotto aseguró esta mañana que “en ningún momento hubo una cuestión de tensión” entre Juan Schiaretti y Martín Llaryora durante el acto en el Hotel Quorum.

La candidata a vicegobernadora de Hacemos Unidos por Córdoba dijo que “estaba acordado” que iban a subir al escenario Llaryora, Passerini y ella.

“Estaba dentro de lo previsto. No queríamos nacionalizar tampoco la elección. Si pasó algo que yo no vi, no me he dado cuenta”, explicó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Somos otra generación, pensamos distinto. También reconocemos todo lo que ha hecho el gobernador Juan Schiaretti, su gobierno, con el tema del campo, el sector productivo, con los gasoductos que han llegado prácticamente a casi toda la Provincia”, agregó Prunotto.