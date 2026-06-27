Quiénes son los intendentes que sorprendieron en la cumbre de LLA y el Banco Nación

Está claro que los intendentes necesitan mostrar gestión y el financiamiento es una herramienta clave para cualquier municipio, sobre todo en épocas de bolsillos flacos. Sin embargo, más allá de esa lógica, la reunión del pasado jueves en el Hotel Quórum con la presencia de la primera plana del Banco Nación; de Gabriel Bornoroni, jefe de bloque de Diputados de La Libertad Avanza, y más de 50 intendentes, dejó una foto política, por más que algunos dirigentes le hayan esquivado a los flashes y buscaron pasar lo más desapercibidos posible.

La invitación formal venía de la mano de la presentación de herramientas financieras a cargo del presidente del Banco, Darío Wasserman, y su vice, Alejandro Henke, quienes pusieron sobre la mesa líneas de crédito de hasta $300 millones para infraestructura y equipamiento vial. El encuentro, en el que también oficiaron de anfitriones los diputados Gonzalo Roca y Laura Rodríguez Machado, duró una hora y media, durante la cual se presentaron las herramientas financieras en cuestión, y al final hubo un intercambio masivo de teléfonos para aquéllos que quisieran avanzar con la propuesta. Pero los balances dejaron lo más jugoso.

Los principales dirigentes libertarios destacaron rápido en sus redes sociales el gran número de la convocatoria y en el poroteo posterior se resaltó la presencia de varios dirigentes, algunos en plena evaluación de opciones de cara al 2027.

Sin dudas, uno de los intendentes que sumó “chapa” a la foto fue Esteban Avilés, de Villa Carlos Paz. Aunque desde su entorno aclararon que el encuentro fue exclusivamente de gestión y que la invitación llegó de parte de los directivos del Banco Nación, la propuesta tuvo fuertes condimentos políticos. La llave del desembarco estuvo a cargo de Soledad Carrizo con la influencia de Juan Lucero, secretario de Gobierno carlospacense, explotando una histórica sintonía radical —lejana al deloredismo—. Y eso no fue todo: tras la reunión, Avilés fue el único que se quedó a solas con la mesa chica de LLA en una reunión reservada en la que se habló de política.

Otra de las sorpresas la dio Luis Quiroga, intendente de Mina Clavero. El jefe comunal del bastión de Traslasierra no es un nombre más: camina la provincia con la firme intención de presidir la UCR de Córdoba. En el Quórum eligió sentarse al lado de Ezequiel Lemos (Río Ceballos) y su presencia no pasó inadvertida, al igual que Karina Figueroa de Salsacate y referente del Foro de Intendentes Radicales.

Por los intendentes de la ruta 19, dijo presente Mariángeles Arneudo, de Río Primero, una localidad clave del departamento, acompañada por Daniel Kieffer (Santa Rosa de Río Primero) y Lorena Peralta (La Puerta). El departamento Río Segundo mostró un bloque compacto con Nicolás Filoni (Oncativo), Diego Carballo (Villa del Rosario) y Leonardo Grumstrup (Pilar), flanqueados por los jefes comunales de Calchín, Manfredi y Carrilobo.

La convocatoria evidenció un fuerte grupo de mujeres con Cecilia Garay (Totoral), Victoria Narvaja (Oliva), Laura Rodríguez Paredes (General Levalle), Mariela Lloret (Pascanas), Patricia Delsoglio (Isla Verde) y Raquel Mélica de La Cruz. Del departamento Punilla, además de Avilés, se anotaron Jorge Soria (Villa Giardino) y Daniel Spadoni (Valle Hermoso).

Estuvieron presentes también los intendentes que ya mantienen un vínculo con los libertarios: Pablo Cornet (Villa Allende) —cada vez más cerca de dar el salto definitivo—; Federico Zárate (Jesús María), quien ya está oficialmente en las filas de LLA, e Ignacio Tagni (Villa Nueva), sumando volumen a la foto final.