Referentes de LLA en Córdoba buscan pasar de página y reafirman búsqueda de “pureza ideológica”

La semana que pasó fue una de las más duras para el presidente Javier Milei y la novela parece que sumará nuevos capítulos. El criptogate hace ya poco más de una semana impactó de lleno en el universo libertario y también tuvo su repercusión en Córdoba. Los principales referentes de La Libertad Avanza en la provincia siguieron minuto a minuto lo ocurrido en torno al Presidente y el impacto que el escándalo de $LIBRA pueda tener.

"Lo peor ya pasó. Fue un error que comenzó a cerrar se luego de lo que ocurrió con Jony Viale y Santiago Caputo. Hay que cuidar más al Presidente, estas cosas no pueden volver a pasar" admiten a modo de resumen en off.

En paralelo, también se tomó nota respecto a quiénes salieron a defender y quiénes no. En un año electoral en donde es amplia la danza de nombres que aspiran a ser bendecidos por Milei, no fueron muchos los dirigentes que salieron a respaldar de manera absoluta y sin cuestionamientos al presidente. O al menos no fue la reacción esperada.

Dos de los dirigentes seguidos de cerca en el ámbito libertario fueron los principales referentes opositores: el senador Luis Juez y el diputado Rodrigo de Loredo. Todos descuentan que Juez le escribió a Milei por privado para expresarle su apoyo, pero le cuestionan no haberlo hecho público. "Saltó tarde a defenderlo, pasó más de una semana hasta que supimos lo que opinaba", remarcan.

En tanto entienden que De Loredo se expresó antes, pero desde una posición intermedia. Si bien no fue condenatoria, tampoco fue una defensa del Presidente. Reconocen que el diputado y exintendente de Jesús María Luis Picat fue uno de los más enérgicos defensores y también les llamó la atención que algunos referentes provinciales del MID, partido alineado con el mileismo, no emitieran ningún tipo de declaración respecto al escándalo desatado en torno a las criptomonedas. De la lupa libertaria también se salvó Laura Rodríguez Machado a quien se la escuchó en radios cordobesas expresando su defensa hacia la actuación del presidente.

Armado electoral

En la Libertad Avanza se busca dar vuelta la página de una de las semanas más difíciles desde la asunción presidencial, pero que también tuvo la aproba ción de leyes claves como la suspensión de las PASO; la sanción de la Ley de Reiterancia, y el Juicio en Ausencia, trascendentales en materia electoral y judicial. En ese marco, el diputado y jefe de bloque, Gabriel Borno roni, organizó este sábado un encuentro en el hotel César Carman, uno de los reductos políticos más tradicionales de la capital provincial, del que participaron más de un centenar de referentes partidarios de toda la provincia.

Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch fue el invitado estrella del evento. El diputado desembarcó en Córdoba y fue la gran figura del mitin político. A la hora de los discursos, además de Bertie, expusie ron Bornoroni y dirigentes del interior. Hubo paneles de trabajo, talleres y un espacio de reflexión final en el que se arengó a la tropa para trabajar duro en pos de “las ideas de la libertad”.

Los ejes de la reunión fueron claros, se difundieron lineamientos para lo que será el trabajo territorial enfocado en las elecciones legislativas de octubre de este año. Comunicación y armado político fueron las dos prin cipales directrices del espacio liderado por Bornoroni, quien aspira a que la lista de candidatos sea exclusiva para dirigentes afines ideológica mente con el presidente Javier Milei.

“No queremos más sor presas”, es la consigna que se repite a modo de mantra.

Sikora también acelera

La dirigente libertaria Verónica Sikora también busca ganar terreno y acelera trabajos bus cando ser tenida en cuenta por el presidente en el arma do 2025. Sikora mantiene un buen vínculo con Milei, des de antes que este asumiera la presidencia, y apuesta a su trabajo territorial para pugnar por un lugar. El 12 de marzo dará inicio a un curso de formación para nuevos dirigentes políticos en el que –hasta el momento– se han inscripto 150 personas de diferentes puntos de la provincia.

Asimismo, pese a que su fortaleza siempre estuvo en la capital, la dirigente libertaria comienza su recorrida por dis tintos puntos de la provincia a los fines de consolidar lo que ella denomina “el movimiento liberal cordobés”.

En marzo desembarcará en el departamento Colón, preci samente en Villa Allende, en donde tiene programada una reunión con los referentes de las 26 localidades que compo nen el departamento. Algo similar ocurrirá en el departamento San Justo, terreno en donde el gobernador Martín Llaryora se hace fuerte, y en el que tiene programadas reuniones en las localidades de Las Varillas y Arroyito.