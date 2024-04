Salim sobre la ordenanza de edificación en Villa Belgrano: es una extorsión de un grupo de vecinos "fundamentalistas del ambiente"

Este martes se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo Deliberante. El foco de la asamblea fue el análisis del proyecto de ordenanza (11069/C/23), el cual busca modificar varios artículos de la ordenanza 8.256 referidas a la ocupación del suelo en el barrio Villa Belgrano.

Recordando, la iniciativa, presentada por varios concejales, busca preservar las características funcionales, paisajísticas e históricas del barrio ante el impacto del tránsito y el crecimiento inmobiliario de los últimos años. Esto incluye la construcción de viviendas multifamiliares, condominios, complejos habitacionales, locales comerciales, entre otros.

La reunión contó con la participación, de manera virtual, de representantes del Centro Vecinal de Villa Belgrano, del Centro Vecinal de Argüello, de la Asociación Civil Amigos de la Reserva San Martín y de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos Córdoba (CEDUC).

Cambios en Villa Belgrano: se podrán construir housing en lotes de más de 2.500 m2 y de 5.000 m2 si están a la orilla del río

Lucas Salim (Grupo PROACO), en representación de CEDUC, expresó su desacuerdo con el proyecto, argumentando que limitaría el desarrollo urbanístico, favoreciendo solo la construcción de viviendas de lujo, las cuales carecen de una demanda masiva. "Esta ordenanza no deja conforme a nadie y es un tapón para el desarrollo. Es una extorsión de un grupo de fundamentalistas del ambiente", señaló.

Si se aprueba la nueva ordenanza, Salim indicó que: "perderán los vecinos, los desarrollistas y toda la ciudad" y "ganarán los que quieren una ciudad pobre, insegura y atrasada".

Por su parte, Hilda Nieres del centro vecinal Villa Belgrano, manifestó su interés en empezar a trabajar en una ordenanza consensuada, sugiriendo la creación de una mesa conjunta entre los vecinos y las empresas desarrollistas para abordar el tema desde cero y realizar una urbanización más planificada.

El proyecto de ordenanza, ya detallado por funcionarios y técnicos del Departamento Ejecutivo, continúa en estudio dentro de la Comisión de Desarrollo Urbano.

Qué dicen los vecinos

"Una vez más la noticia del tratamiento de esta modificación nos llega casi de casualidad, unas horas antes, cuando el tema que tratarán nos involucra directamente, y afectará aún más nuestro barrio y nuestra vida", indicaron vecinos de barrio Villa Belgrano.

La invitación a los representantes vecinales, que fue dirigida a unas pocas personas, se realizó de manera virtual, sin posibilitar la interacción entre las partes afectadas.

"No asistió nadie. Por Zoom invitaron unas horas antes a la presidente del Centro Vecinal de Villa Belgrano, al presidente del Centro Vecinal Argüello y a alguien de la reserva San Martín, nadie más. Los escucharon a ellos tres por separado, no hubo intercambio de nada, y cuando empezaron a hablar los concejales les cortaron el audio para que no escuchen más y eso fue todo", agregaron.

"Esa no es la participación ciudadana que los vecinos de Villa Belgrano y Argüello venimos reclamando hace más de un año", cerraron.