Schiaretti frente a un año trascendental para el PJ local: internas y sucesión

El gobernador Juan Schiaretti arranca el 2022 sabiendo que se trata de un año clave para el peronismo de Córdoba. Tal vez, más importante incluso que el 2023 de elecciones, porque para llegar al año próximo con un oxígeno que garantice sucesión y proyección nacional, hay que sortear antes este año de arranque complejo.

Es por ello que ya empezó a reconfigurar dentro de su mesa política por dónde pasará este año con varias cuestiones a resolver. Las internas del partido, su propia sucesión, la fecha de los comicios en el 2023, el vínculo con la Nación y su proyección nacional. Varios asteriscos en una hoja de ruta que busca certezas.

“En diciembre, ‘el Gringo’ va a tener la fecha de las elecciones del año que viene. Y ahí hay dos bibliotecas: los que creen que deben ser lo más despegadas posible de las nacionales, en la primera parte del año; y los que creen que si él busca jugar en el plano nacional, las tiene que dejar cerca de octubre”, confió a PERFIL CÓRDOBA un conocedor de cada discusión en El Panal.

De todas formas, saben que para transitar el largo camino a diciembre, antes tienen que recorrer un fixture que arranca con las internas del PJ en marzo próximo.

Qué departamentos están en juego. Con Schiaretti habilitando la pelea dentro del PJ con fecha del 27 de marzo, el gobernador busca conducir el partido para que desde Casa Rosada no crean que está fuera de la mesa nacional del peronismo.

Sin embargo, no ignora que en la carrera para conducir el PJ habrá pujas en algunos departamentos. Fundamentalmente en aquellos donde el albertismo intentó sembrar, aunque no se tradujo en resultados electorales en el 2021: Punilla, Santa María, Colón y General San Martín. Aunque no hay que descartar otros dos, como Calamuchita y Unión, con dos históricos como Carlos Alesandri y Domingo Carbonetti, respectivamente.

En el primer lote, Carlos Caserio, recientemente derrotado, tendrá insumos para competir en el Valle de Punilla, en Santa María se aguarda ‘la madre de todas las batallas’ entre los Torres y Walter Saieg, con una sede partidaria que pasó por una intervención el año pasado y en Colón hay cierta tranquilidad desde el Centro Cívico.

Para cada una de esas disputas, la clave estará en la conformación de la mesa de conducción provincial, órgano del partido del que se habló mucho después de la muerte del exgobernador José Manuel de la Sota, en el que no son muchas las sillas y para el que algunos nombres ya están.

Martín Llaryora, Manuel Calvo, Natalia de la Sota, Alejandra Vigo, Sergio Busso, Juan Manuel Llamosas, Laura Jure y Eduardo Accastello, son fijas. Los primeros, enfocados en la sucesión; los segundos, pensando en el territorio y sus departamentos.

En ese sentido, Accastello deberá ir a un mano a mano con Martín Gill en General San Martín y será fundamental para entender lo que viene en el sudeste provincial.

Una pelea Capital. En la ciudad el clima es aún más tenso. Sobre todo en algunas seccionales como la 10ª, donde la pelea es picante entre el presidente actual, el concejal Diego Casado, el legislador provincial Diego Hak, la directora del CPC de Villa El Libertador, Stella Bustos Fierro, y donde el Surrbac deberá definir si pelea y si Miguel Siciliano, actual secretario de Gobierno municipal, puede jugar con alguien. “Es la seccional que más importa”, coinciden dos dirigentes del PJ.

En la 11ª y en la 12ª también habrá intensidad en la disputa. En la primera, el legislador viguista Tom Ramallo tendrá dos rivales: el director del CPC Ruta 20, Daniel Russo; y Mario Di Francesca, funcionario municipal. Y en la 12ª hay tensión garantizada: Pablo Ovejeros versus Gabriel ‘el Puma’ Kraisman. “Puede pasar cualquier cosa”, dijo un dirigente a este medio.

Mismo clima que se aguarda para la seccional 5ª, más aún repasando los antecedentes de algunos referentes en esa porción de la ciudad.

Para la presidencia del partido en la Capital, el terreno se divide entre los que impulsan a Llaryora y los que creen que puede ser el flamante ministro Paulo Cassinerio. Cerca del intendente, algunos señalan que no es algo que lo desvele y que no quieren limitar a una conducción partidaria en la capital cordobesa. Cassinerio no disgusta.

Fecha, relación con Nación y proyección.

Después de la interna, Schiaretti le dará luz verde a la discusión por la re-re de los intendentes, antes de la primera parte del año para que no quede muy cerca de los comicios 2023.

Con el PJ ordenado, con el guiño a los intendentes opositores para un nuevo mandato y con una fecha definida en diciembre, Schiaretti empezará a desandar el futuro. Tanto el propio como el ajeno, con la mira puesta en la sucesión.