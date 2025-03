Schiaretti, Juez y De Loredo podrían ser adversarios en las elecciones legislativas del 26 de octubre

La elección de octubre queda lejos dicen los protagonistas, pero saben que eso es relativo porque a mediados de agosto hay que cerrar las listas de candidatos para los comicios de medio turno. No hay urgencias por ahora, pero no está para dormirse en los laureles.

En su reciente paso por Córdoba, Mauricio Macri se fue con una mueca de disgusto porque de su tropa no hay ningún dirigente que lo convenza. “Son todos y todas para acompañar, ya que no hay nadie que pueda liderar la boleta”, se escuchó decir a un hombre que suele traducir fielmente los pensamientos del expresidente.

Por eso, algunos dirigentes del entorno del presidente del PRO y él mismo no descartan la idea de convocar a alguien formado en otra fuerza política y con votos propios. Ese alguien es el radical Rodrigo de Loredo, quien deberá escindirse del radicalismo o, en el mejor de los casos, forjar una alianza junto al espacio amarillo, algo que obviamente no parece posible.

Las conversaciones Macri-De Loredo ya empezaron hace tiempo y es posible que más temprano que tarde surja una definición. El radical deberá medir primero la reacción de la UCR, o el sector que le responde. ¿Lo aceptará o correrá a los brazos de Ramón Mestre, que se prepara para competir de una u otra forma encabezando una especie de Armada Brancaleone?

Del otro lado está La Libertad Avanza y el presidente Javier Milei ya tomó nota que en todo el país –Córdoba no es la excepción– su imagen no es la que era hace dos meses. Por lo tanto, la afirmación “el candidato será el presidente aunque no esté en la boleta” es un riesgo, por no decir literalmente algo que no corre.

Todos los dirigentes de La Libertad Avanza carecen de peso propio y no tienen votos, más bien todo lo contrario porque abrigan la esperanza de colgarse en una lista para tratar de colarse en el Congreso. Y allí aparece el nombre de Luis Juez, el senador nacional que aún tiene dos años de mandato. El legislador ya dijo que no será candidato en octubre… a menos que Milei se lo pida.

¿Apuesta a los puros?

La “lista pura” que siempre propuso Gabriel Bornoroni hoy va perdiendo sustento habida cuenta de la poca visibilidad de sus integrantes y de la caída del jefe del Estado en las encuestas. Por eso, el nombre del senador cobra impulso y podría convertirse en cabeza de lista. “Además, Juez no pide nada, no tiene mayores exigencias para colocar a algún ladero suyo en la nómina”, indicaron referentes del Frente Cívico, con buen diálogo con La Libertad Avanza.

Es decir que siguiendo estas hipótesis, De Loredo y Juez podrían enfrentarse en la competencia electoral del próximo 26 de octubre. Y, en ese contexto, debe seguirse con atención qué hará el peronismo de Córdoba: Juan Schiaretti ha dicho que él no se anota para la elección de medio término.

Quedan, de esa forma, Miguel Siciliano, Manuel Calvo o algún otro referente que aparezca sobre la hora. Parece poco, y entiéndase que estos candidatos tienen la capacidad de realizar una más que digna elección, pero lucen complicados para ganarla.

¿Quién es el único que está en condiciones de ganar o dar batalla voto a voto? Schiaretti.

Hace pocas horas, el exgobernador se reunió en Rosario con el actual titular del Ejecutivo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para avanzar sobre el partido “Hacemos Unidos” o “Unidos Hacemos”. En esa conversación, la candidatura local del cordobés para las legislativas seguramente no quedó afuera de la agenda.